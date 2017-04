Un proyecto sobre enzimas artificiales recibirá un millón de euros

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Granada (UGR) recibirá 1,1 millones de euros en los próximos tres años gracias a The International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO). El proyecto está liderado por el catedrático del departamento de Química Física José Manuel Sánchez Ruiz, quien dirige el grupo de investigación de Biomoléculas y ha obtenido esta ayuda gracias al proyecto denominado Generating and understanding de novo enzyme functionalities using ancestralproteins as scaffolds.

En el mismo participarán, además, científicos de las universidades de Uppsala (Suecia), Minnesota (Estados Unidos) y el Instituto de Tecnología de Georgia (Estados Unidos). De los 1,1 millones de euros que ha recibido el consorcio, aproximadamente 400.000 se destinarán a la UGR. Se trata de la primera vez que un investigador de la UGR obtiene una de las prestigiosas ayudas otorgadas por HFSPO desde el año 1989. En este período de tiempo, 26 de los investigadores que han logrado conseguir una de ellas han recibido posteriormente el Premio Nobel.