El proyecto del tranvía por el centro, supeditado a la financiación europea

Las peticiones a la Delegación de Fomento para ampliar la línea del Metro se amontonan. Ogíjares, Huétor Vega, La Zubia, Atarfe o Las Gabias ya han trasladado su intención de que los tranvías pasen en el futuro por sus calles. La última propuesta es la de la concejal de Movilidad Raquel Ruz, que ha lanzado la propuesta de recuperar el histórico proyecto de una línea de metro que recorra el centro de la ciudad. El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta, José Antonio Martín, repite en este caso el mismo discurso con el que ha respondido al aluvión de peticiones anteriores y muestra su total disposición para estudiar todas las propuestas "desde el punto de vista social, técnico y económico". "Considero positivo el interés por seguir sumando, lo cual corrobora el éxito del Metro en Granada, que ha supuesto una revolución en la movilidad en nuestra Área Metropolitana", continúa Martín para poner el freno con vistas a 2020, cuando la Junta de Andalucía ya tendrá sobre la mesa el presupuesto para infraestructuras procedente de la Unión Europea del que podrá disponer hasta 2026. Será el momento de pergeñar el nuevo Plan Pista que, en caso de ser factible desde el punto de vista económico, podría suponer una segunda revolución en el transporte público con un nuevo intento para que una línea de Metro pase por el centro histórico de la ciudad uniendo la Caleta con el Paseo del Salón, pasando por Reyes Católicos y la Acera del Darro, tal y como se especificaba en el primer borrador con el socialista José Moratalla en la Alcaldía en la capital y que desechó Torres Hurtado al acceder en 2003 a la plaza del Carmen.

La propuesta ya está lanzada y serán los grupos políticos del Ayuntamiento los que tengan que llevarla al Observatorio de la Movilidad para definir el proyecto en cuestiones tan básicas como definir si se aspira a un metro soterrado o en superficie o su recorrido. Tras el primer intento de 2003 -cuando la Junta tenía en estudio este recorrido aunque finalmente sólo se ejecutó la linea inaugurada en septiembre- y la propuesta de Torres Hurtado de 2007 de metro en superficie y sin catenarias, la concejal Raquel Ruz vuelve a poner sobre la mesa que los tranvías vuelvan a circular por el Centro de la ciudad, una iniciativa que fue recibida con tibieza por parte del resto de grupos políticos del Ayuntamiento. Consideran que se trata de una cortina de humo para dejar a un lado el debate sobre la polémica reordenación de líneas de autobús que será debatida mañana en un pleno extraordinario. No obstante, grupos municipales como el Partido Popular vieron con buenos ojos una propuesta que, realmente, resurgió en varias ocasiones durante el mandato anterior liderado por José Torres Hurtado. "Fue una propuesta que hizo el anterior equipo de Gobierno del PP y la Junta de Andalucía lo rechazó", explicó ayer Díaz. "A mí lo que me sorprende es que el alcalde de la ciudad utilice a la edil de Movilidad para hacer este tipo de anuncios, quizás a tapar sus vergüenzas por el Plan de Movilidad que ha presentado y por lo mal que lo ha hecho la Junta de Andalucía con Granada", reprochó la concejal del PP quien consideró que, antes de alargar el Metro por el centro, hay otras prioridades: "¿Dónde están las obras complementarias del Metro? Lo que debería hacer es no anunciar más cosas y conseguir los 4 millones que faltan para que comerciantes y vecinos del entorno del Zaidín y Arabial tengan de una vez por todas las obras complementarias del eje".

Díaz reprochó al alcalde la "falta de liderazgo con la Junta de Andalucía" y garantizó que, pese a todo, el grupo municipal popular está dispuesto a "apoyar cosas serias, pero no proyectos que se lanzan mientras no se logran obras complementaria de menor complejidad". "Todo lo que sea para la ciudad lo apoyaremos, incluido este Metro que propusimos nosotros".

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares se mostró especialmente crítico con todo lo que refiere a movilidad. A su juicio, el área estaría actuando con el único objetivo de expulsar a todos los viajeros de los autobuses al Metro mientras a éste no se les exigen todas las adendas que se le deben reclamar. "Se han perdido viajeros con el único objetivo de asfixiar a la Rober para que se pierda esta competencia y que acabe llevándola la Junta" . Asimismo, se mostró partidario de abordar un plan de movilidad, de definir el modelo hacia el que la ciudad debe avanzar ya sea con ese metro por el centro u otra opción pero con consenso mediante la convocatoria de los distintos Observatorios de la Movilidad creados para este fin.

El portavoz de IU, en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura descartó la idea de construir el metro por el centro y defendió la implantación de un sistema eléctrico. "Es un modelo mucho más viable que volver otra vez a plantear la discusión o no del Metro cuando este medio de transporte lo que debe es avanzar hacia otros municipios del área Metropolitana". "Lo que no puede hacer la señora Ruz es jugar con fuegos de artificio para luego estar entreteniendo que, por cierto, era una estrategia que usaba muy bien el señor Pepe Torres", remarcó.

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, abogó por tratar la movilidad desde un punto de vista global ya sea con la propuesta del tranvía o no pero aclarando qué modelo de ciudad desea el Ayuntamiento contando con una visión metropolitana.

Por su parte, la edil no adscrita Pilar Rivas consideró que, en general, "todo lo que está ocurriendo en la movilidad de la ciudad no es más que una cortina de humo que esconde problemas muy graves a los que no se les hace frente. Respecto al Metro por el centro, dijo que habrá posibilidad de estudiarlo técnicamente para hacer un servicio de transporte más integrado y que de respuesta a la ciudad. Sin embargo, a su juicio "es una propuesta poco aterrizada que no está basada ni fundamentada en nada. Es electoralista".

La capital busca evitar que ambos sistemas de transporte compitan.