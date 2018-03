¿En qué puede invertir sus ahorros?

La sociedad envejece, hay pocos nacimientos y las dudas sobre la viabilidad del actual sistema de pensiones están sobre la mesa hasta el punto de que el Gobierno incluso acaba de aprobar menores comisiones y plazos de recuperación más cortos para la contratación de planes de pensiones privados. Un plan de pensiones es una posibilidad, pero hay muchas más, casi infinitas, para invertir el dinero ahorrado. A grandes rasgos, el ciudadano puede guardar su dinero en su casa, lo cual le da una liquidez continua pero el dinero no genera interés y puede haber inseguridad en caso de robo o siniestro; contratar depósitos bancarios, cuentas remuneradas, planes de pensiones y numerosos productos en entidades financieras; adquirir oro, un valor refugio que atraviesa un buen momento y que cerró el viernes con un precio de 1.348,21 dólares por onza; comprar bonos y obligaciones del Estado, que son seguras pero cuya rentabilidad es baja -por la obligación a 10 años dan un 1,4%-; participar en fondos de inversión; comprar acciones en Bolsa y confiar en tener una cartera lo más productiva posible; o adquirir una vivienda para incrementar el patrimonio e, incluso, alquilarla, algo que en da una rentabilidad del 5% según los últimos informes de los portales inmobiliarios. Una rentabilidad algo mayor en el caso de locales comerciales.

¿Qué hay que hacer? Nadie tiene una respuesta para eso. Todos los productos pueden salir cara o cruz y depende del riesgo que quiera asumir cada persona. Rafael Romero, director de inversiones de Unicorp Patrimonio y director académico de asesoramiento financiero de Esesa, explica que lo primero que hay que tener claro a la hora de invertir es el objetivo que se busca, el tiempo en el que se quiere desarrollar la inversión y su perfil. Este experto señala que los bancos suelen hacer un test a sus clientes para tener una idea aproximada sobre su perfil de riesgo y hay cuatro líneas de producto: conservador, moderado, agresivo y muy agresivo. A eso hay que añadirle que, según narra Romero, "hay que analizar el perfil emocional y el financiero del cliente porque hay personas que aún teniendo mucho dinero sufren cuando pierden". En este caso preferirían un riesgo bajo o moderado. Romero precisa que en muchas ocasiones el cliente no toma una decisión racional a la hora de invertir sino que compra cuando el precio está alto porque le han hablado bien de ese valor y si lleva un tiempo bajando se desespera y vende. "Vender barato y comprar caro es lo contrario a la racionalidad", recalca Romero, quien subraya que los clientes con mayor experiencia inversora "suelen tener más capacidad para soportar posibles pérdidas porque entienden que con el tiempo la inversión suele dar rentabilidad".

Hay que tener claro qué objetivo se busca, en cuánto tiempo y el riesgo a asumir

Romero deja claro que, en estos momentos, la rentabilidad de los productos sin riesgo "es nula porque los tipos del BCE están en negativo, por lo que para conseguir una rentabilidad hay que asumir algo de riesgo". Ese riesgo varía en función del objetivo. "Si quieres tener un complemento para la pensión dentro de 20 años y solo puedes ahorrar ahora 200 euros hay que arriesgar más", comenta. Este experto recomienda repartir el patrimonio lo máximo posible y, como producto, ve con buenos ojos los fondos de inversión "porque puedes acceder a cualquier activo del mundo, está muy diversificado, gestionado por expertos y tiene una inmejorable fiscalidad".

El asesor fiscal Rubén Candela subraya que "los clientes suelen tener aversión al riesgo" y en el caso de los planes de pensiones valora su aliciente fiscal "pero el rendimiento que genera es escaso". Respecto a otro producto como el oro, Candela recomienda invertir "si se está muy atento a ese mercado porque es muy volátil". En cualquier caso, ambos expertos sí hacen hincapié en que, en el contexto actual, hay que ahorrar de cara al futuro. "Si no nos ponemos en un ejercicio de realismo y no se cambia el sistema de pensiones no lo veo, por lo que recomendaría a la gente que ahorre si puede". "Parece sensato acumular el ahorro que se pueda por si hace falta en cualquier momento", añade Romero.

