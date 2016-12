"No se puede mejorar la Alhambra, y menos con un edificio contemporáneo"

Icomos ha sido taxativo. Aunque el informe del órgano asesor de la Unesco reconoce las actuales necesidades de la Alhambra en cuanto a la recepción de visitantes y las bondades del edificio diseñado por Álvaro Siza y Juan Domingo Santos (su diseño de alta calidad, la integración de volúmenes en el espacio y los materiales elegidos para construirlo), considera que sus más de 11.000 metros cuadrados son "demasiado invasivos"; que incluye un "excesivo porcentaje" de espacio comercial; y que tanto el auditorio como las oficinas administrativas podrían ubicarse en otros edificios del complejo.

La presidenta ejecutiva de Icomos España, Begoña Bernal, aseguró ayer en declaraciones a este periódico que el proyecto planteado era "un disparate" que no se podía consentir y que, gracias a la presión ciudadana, "se ha parado a tiempo", antes de que se pusiera en peligro la inclusión de la Alhambra en la lista de Patrimonio Mundial. "No se puede mejorar la Alhambra en ningún concepto, y menos con un edificio contemporáneo. Es imposible ser tan loco o tan necio para intentar mejorar un monumento Patrimonio Mundial", apuntó Bernal, que agradeció tanto al director del Patronato como a la Junta de Andalucía que hayan tomado la decisión de frenar el proyecto. "Muchas veces no nos hacen caso y el problema luego es muy grande".

La responsable de Icomos España aseguró que el Patronato debería haber avisado a la Unesco mucho antes, en la fase de redacción del proyecto, y recordó que ya el expediente de inclusión de la Alhambra en la lista de la Unesco desaconsejaba no construir ni edificios ni parkings en el entorno del monumento. "El Atrio no era necesario", apuntó Bernal, asegurando que con la aplicación de nuevas tecnologías será fácil sortear la formación de colas en las taquillas.

Icomos recomienda en su informe, además de detener el Atrio, reformular de forma completa el proyecto acompañado de un proceso de Evaluación de Impacto Patrimonial, y se ofrece a asesorar a la Alhambra en ese proceso, de forma que los nuevos accesos no tengan un impacto negativo e incluyan una "disminución sustancial de los volúmenes a construir".