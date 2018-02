"No se pueden apagar las cámaras para dejar de multar sin que salte la alarma"

La concejal popular Telesfora Ruiz utilizó ayer la comisión de Movilidad para rendir cuentas sobre su gestión al frente del área. En concreto, la edil quiso despejar dudas en cuanto a su trabajo después de que el Ayuntamiento haya iniciado una investigación por la presunta caída de las multas de tráfico en vísperas a las elecciones municipales de 2015. Ruiz, que utilizó su turno de palabra en ruegos y preguntas, destacó que "todo es un montaje" y que es imposible que se apagaran las cámaras en ese o cualquier otro momento. Según relató, más de una veintena de funcionarios trabajan en el procedimiento desde que se capta la imagen hasta que la sanción llega al infractor. "¿Quién podría apagar las cámaras sin que salte la alarma?", se preguntó Ruiz que aportó además datos precisos al respecto.

La edil detalló que en el año 2014 se pusieron un total de 105.881 multas, en 2015 "que era el año presuntamente sensible al celebrarse elecciones municipales en mayo, fueron 101.131" mientras que en 2016 se pusieron 58.958. "Bajaron mucho más en 2016, un año en que el PSOE gobernó durante ocho meses y el PP sólo estuvo en la Alcaldía cuatro, añadió Ruiz quien además detalló los meses con menos sanciones de cada año. En 2014 fue junio, en 2015 agosto, en 2016 marzo y en 2017 febrero. "Quiero dejar claro que con estos datos objetivos no hay ningún elemento para pensar que esta hipótesis tan perversa de que se apagaron las cámaras es real", dijo Ruiz quien criticó al portavoz del PSOE, Baldomero Oliver, por decir que el PP utilizó el Ayuntamiento como "su cortijo".

La concejal añadió que si las cámaras captaron la imagen del vehículo infractor no se puede pensar que no se pusieron las sanciones. "Hay agentes encargados de cotejar las imágenes y los datos; es imposible que las cámaras dejen de funcionar y no salte una alarma", incidió. Sobre el cobro, relató que las multas tienen un proceso aleatorio: algunas son pagadas por el infractor por pronto pago otros recurren y pasan meses por lo que tampoco se puede prever los ingresos. Es un proceso "largo" dijo la edil.

Por último, y dado que el asunto se está tratando en la comisión de la Agencia Municipal Tributaria, Ruiz avanzó que este viernes estará presente para ofrecer los detalles necesarios y aclarar dudas. La pasada semana el Ayuntamiento celebró una comisión que no llegó a ninguna conclusión. No se pudo demostrar que el área de Movilidad diera orden de apagar las cámaras o el área de Hacienda de dejar de tramitarlas. En este sentido, Ruiz mostró su sorpresa pues ninguno de los cinco funcionarios llamados a la comisión para aclarar las dudas acudió a la cita. La edil denunció una campaña orquestada para desprestigiar la gestión del PP.