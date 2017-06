Las puertas giratorias y el 'mannequin challenge' abren la nueva Selectividad

"¿qué cómo les veo? Nerviosos...". Sonia Murillo, profesora de segundo de Bachillerato en el instituto granadino San Isidoro, reconoce que también tiene un pellizquito en el estómago. Como sus alumnos, que abarrotan junto a estudiantes de otros institutos granadinos el acceso al aulario de Derecho. En este parco edificio la Universidad de Granada tiene una de sus 24 sedes en las que desde ayer se celebra ha que hoy todavía se conoce como Selectividad. "Están preocupados, temen que les traicionen los nervios". A esta docente de Matemáticas los vaivenes en la normativa que ha sufrido en los últimos meses la rebautizada como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) le han pillado de refilón. Reconoce que lo suyo ha sido "suerte" y que otros compañeros sí han tenido que bregar en los últimos meses con ajustes de última hora que han trastocado los planes de todo un año. Los cambios con el curso ya empezado en el temario no han afectado a los alumnos de Murillo, que ha podido completar el temario en tiempo y forma. Ayer, algunos se vieron tan apurados para llegar precisamente a su hora al examen que tuvieron que bajarse del coche "en mitad de la autovía" para llegar a tiempo, indica la Universidad de Granada.

"Sólo me presento de las comunes", señala Ignacio Cáliz, estudiante del San Isidoro. Entre el fin de las evaluaciones de segundo y el inicio de la Selectividad "sólo he tenido una semana para prepararme". "No he tenido tiempo" para abarcar el temario de las asignaturas específicas, las que le permitirían alcanzar una mejor nota y, posiblemente, abrir la puerta de Magisterio o de Dirección de Empresas, sus dos opciones de cara a continuar sus estudios en la Universidad. Cáliz es consciente de que posiblemente se quede fuera de esos dos grados. "No sé. A lo mejor me espero un año o entro en otra" titulación. Todo dependerá de los números. Concretamente de los guarismos de su nota de acceso y de las notas de corte de los grados. La primera se conocerá a partir de las nueve de la mañana del viernes 23, si todo se desarrolla con normalidad. Antes, una cohorte de profesores se enfrentarán a la corrección de unos 30.000 exámenes en apenas cuatro días de intenso trabajo.

Ayer, 4.966 estudiantes afrontaron en Granada el primer día de la Selectividad, que ha sido, incluso en el enunciado del primer examen, añeja y nueva al mismo tiempo. La prueba de comentario de texto dio a elegir entre un clásico en esta cita -un fragmento de El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja- y un contenido mucho más crítico y de actualidad, un texto periodístico publicado en InfoLibre de Miguel Ángel Llamas titulado Los intereses creados. En un breve sondeo a las puertas del aulario, la mayoría se había decantado por el escritor de la Generación del 98. "Le había puesto una vela al Señor para que me saliera", reconoce con una risa nerviosa Belén Estévez. A ella lo de la nota de corte le preocupa lo justo. Quiere ingresar en la Guardia Civil, por vocación y tradición. "Me gusta investigar", reconoce esta alumna del San Juan Bosco. "Me temblaban las piernas". La noche antes se quedó dormida mientras daba un último repaso mental.

Sofía Muñoz aspira a entrar en Biología. "Cuando haces el primero se te quitan los nervios". Entre las dos opciones del comentario de texto hizo el periodístico, aunque reconoce que los términos "de banco" a los que tuvo que enfrentarse tenían su miga. "Hablaba de burbuja inmobiliaria e hipotecaria...". Miguel Ángel Llamas hilaba en su texto la falta de control estatal, la crisis y la corrupción.

La segunda prueba del día fue primer idioma extranjero. Una cita que en la inmensa mayoría de los casos tuvo como convidado el Inglés. En la opción A, el texto versaba sobre la moda del 'mannequin challenge' -hijo legítimo de los fenómenos virales- y en la B sobre los signos del zodiaco. En el de Historia de España, los alumnos pudieron elegir entre la Guerra Colonial y la crisis del 98 y los gobiernos democráticos desde 1979 al 2000. Hoy, más.