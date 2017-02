"Es un abuso querer cobrar el billete completo en un Metro a medio gas"

Cuando el Metro de Granada comience a 'funcionar' el próximo 31 de marzo lo hará en horario de 9 a 15 horas (en vez de 6:30 a 23:00 horas), con tres trenes (en vez de con 15), a 16 kilómetros por hora (en vez de a 27) y con una frecuencia de 30 a 60 minutos (en vez de 8 minutos).

Pese al anormal funcionamiento del nuevo transporte metropolitano (en pruebas hasta el 15 de julio), la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía corroboró en la comisión de Movilidad del pasado miércoles que el viajero tendrá que abonar el coste íntegro del billete que, por otra parte, tampoco se sabe todavía cuál será.

El portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, anunció ayer que presentarán una moción al pleno del próximo día 24 para pedir que el Metro sea gratis hasta que se ofrezca el 100% del servicio.

"Es un abuso pretender cobrar el billete completo cuando no se ofrecerá el servicio completo del Metro hasta el 15 de julio", manifestó Puentedura, quien cree que hay que garantizar que la puesta en marcha del nuevo transporte sea útil e intermodal. Porque esa es otra. A falta de un mes y medio para que comience a funcionar, todavía no se sabe si será gratuito hacer el transbordo del Metro al autobús. Ahora mismo, con la escueta información que ha dado la Junta, los sistemas de pago son incompatibles. El billete del Metro oscilará entre los 89 y los 99 céntimos, con bono, y entre el 1,30 y los 1,50 euros del billete simple. El viaje con bono del autobús cuesta 79 céntimos y el ticket sencillo llega a los 1,20 euros. ¿Quién pagará la diferencia cuando un viajero quiera transbordar de uno a otro medio de transporte? El portavoz de IU lo tiene claro: la Junta de Andalucía. "Lo que está claro es que el sistema de transbordo no debe perjudicar a los granadinos; no debe ser una excusa del Ayuntamiento para subir las tarifas del autobús y equipararlas a las del Metro para que el sistema sea intermodal", relata el concejal.

Otra de las dudas que inquieta a Puentedura es el hecho de que a un mes y medio de que el Metro empiece a funcionar el Ayuntamiento no conozca las tarifas ni el sistema de transbordos, ni cuánto le toca aportar para paliar el déficit tarifario.

"Le pedimos al Ayuntamiento que no cierre ningún acuerdo hasta que no se garantice que el sistema es intermodal y que la gestión del Metro asume ese sobrecoste del transbordo", aclaró.

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García y la concejal María Francés pidieron ayer a la Junta que "deje de mentir" sobre la entrada en funcionamiento del Metro. "No es posible que esté a pleno rendimiento el 31 de marzo cuando ni ellos saben cómo va a ser el funcionamiento, cuando no se ha terminado de formar al personal y cuando hace un par de días se licitaba el contrato para mantenimiento de las máquinas expendedoras de billetes y el plazo para presentar ofertas termina el día 20 de marzo".