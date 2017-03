La mala racha continúa: Granada envía a la cola del paro a otros 687 trabajadores

El mes de febrero ha cumplido el guion, por mucho que le pese a un mercado laboral que no gana para disgustos. Por segundo mes consecutivo, Granada ha visto crecer el desempleo, alejándose de los buenos datos con los que cerró 2016. En esta ocasión, 687 granadinos se han sumado a las listas del paro, mientras que la Seguridad Social ha experimentado la pérdida de otros 1.921 afiliados. Esta evolución lleva a Granada a superar de nuevo la barrera de los 90.000 desempleados (90.094, para ser exactos), mientras que los trabajadores en activo han pasado a ser 314.495.

Que la evolución del mercado de trabajo vuelva a estar marcada por los signos negativos se debe exclusivamente a la agricultura. El fin de la campaña de la aceituna ha hecho estragos en las listas del paro agrario, que ha sumado en febrero 1.287 miembros y alcanza ya los 8.079 desempleados. El resto de sectores sí que ha registrado un buen comportamiento: la industria ha reducido ligeramente sus cifras, con 7 parados menos y un total de 5.302; la construcción también contabiliza ahora 250 parados menos que en enero, con lo que el colectivo se queda con 10.408 miembros; y los servicios también han seguido esta tendencia positiva, reduciendo su número de parados a 56.965, 309 menos que el mes anterior.

El comportamiento de la agricultura también ha sido el que ha marcado la evolución del empleo en el resto de las provincias andaluzas. Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) demuestran que aquellas provincias con un elevado peso del empleo agrario son las que han registrado las peores cifras del paro: si Granada ha sumado 687 desempleados, Jaén ha incorporado 4.776 y Córdoba, 1.508. También ha aumentado el desempleo en Sevilla (433) y Almería (383), también debido casi exclusivamente a la finalización de las campañas agrarias. Además, y al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, esta vez la evolución del mercado de trabajo granadino coincide con la tendencia nacional, donde el desempleo se ha elevado un 0,25%. Las malas cifras del paro de febrero no son solo el mal de muchos, sino también un mal común. La serie histórica del Sepe demuestra que febrero rara vez ha sido bueno para el empleo, y de hecho la subida que ha experimentado en 2017 ha sido la más moderada de la última década. Hay que remontarse al año 2007 para encontrar un incremento del paro más bajo que el de este ejercicio. Por aquel entonces, las listas del desempleo sumaron 335 miembros, pero a partir de ese año rara vez el aumento ha sido inferior al millar de desempleados.

Los datos de afiliación, sin embargo, admiten menos matices. El descenso de 1.921 trabajadores en activo es menos que el que se registró en febrero del año pasado, cuando la afiliación se redujo en 2.261 personas, pero también es superior al que se contabilizó en años anteriores. En febrero de 2015, por ejemplo, la afiliación se redujo en solo 661 trabajadores, mientras que en 2014 fueron 1.219.

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, aseguró ayer que aunque febrero haya sido malo, hay matices positivos en la evolución del desempleo. Sobre todo, si en lugar de la comparación mensual se analiza la interanual. En el último año el paro se ha reducido un 9,9%, sacando de esta situación a 9.890 granadinos. Esta evolución es todavía más buena que la de Andalucía (-9,5%) y España (-9,7%), algo que no suele suceder. "Es la primera vez en tres años que el comportamiento interanual de Granada es mejor que el de España. Confiemos en que sea una prueba de que las cifras de empleo comienzan a mejorar", apuntó Cuerva, señalando que la evolución interanual de la afiliación -10.410 trabajadores más, un 3,4%- también supera a la registrada a nivel nacional (3,38%). También consideró positivo el hecho de que este mes de febrero el paro haya crecido menos de lo habitual, algo que demuestra "una tendencia a la mejoría". No está todo resuelto, por supuesto, así que el presidente de la CGE instó a "seguir apostando por las empresas como generadoras de empleo, ya que hay una relación directa entre la recuperación de las empresas y la recuperación del mercado laboral".

Quienes no ven ninguna señal de recuperación en las cifras del paro son los sindicatos. El secretario general de UGT de Granada, Juan Francisco Martín, aseguró ayer que "siguen siendo datos demasiado elevados para sustentar un discurso optimista", insistiendo en que si no hay cambios en la política económica y laboral, "no será posible una salida real de la crisis para la ciudadanía". UGT alertó además del creciente "trabajo indefinido precario, camuflado bajo el contrato de apoyo a emprendedores introducido por la reforma laboral". El mercado de trabajo, además de por contratos temporales, está ahora caracterizado por un empleo fijo con unos rasgos similares: "inestabilidad, bajos salarios y flexibilidad a favor de la empresa".

El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, señaló por su parte que es hora de "abrir las mesas de negociación de los convenios colectivos", rompiendo la estrategia empresarial de ahorrarse las subidas llevando la firma a final de año. "La subida salarial va a ser el caballo de la negociación colectiva y no pararemos hasta que el Producto Interior Bruto revierta en los bolsillos de los trabajadores".

Desde CSIF, su presidente, Germán Girela, reclamó romper la dependencia del tejido productivo de sectores tan estacionales como la agricultura, lo que hace necesario "que las fuerzas empresariales y sociales pongan sobre la mesa proyectos que apunten hacia sectores tecnológicos e industriales".