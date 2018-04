La realidad distópica del crédito sésamo en China

Aunque ha existido durante algunos años, en los últimos meses, el crédito sésamo de Alibaba ha recibido cada vez más atención en los medios occidentales. Considerado como algo claramente sacado de la ciencia ficción distópica y una de las cosas más aterradoras desde hace bastante tiempo, el modelo de calificación crediticia de Alibaba ha recibido malas y preocupantes críticas. Desafortunadamente, sin embargo, existe una gran confusión sobre lo que realmente es el Crédito Sésamo, y lo que no lo es, ya que sus críticos a menudo lo confunden con el sistema de calificación de "crédito social" propuesto por el gobierno chino.

El Gran Hermano chino y su gran base de datos

Desconocido internacionalmente hasta hace apenas unos años, el Grupo Alibaba de China es ahora un importante competidor internacional de finanzas y comercio digital, Un ingrediente clave en el éxito de este gigante del comercio electrónico, es su capacidad de recopilar datos sobre los usuarios en diferentes plataformas en línea. Al controlar la amplia variedad del comercio electrónico, como vídeos, pagos, redes sociales, viajes y bienes raíces digitales, Alibaba puede recolectar más de 3,000 puntos de datos en cada cliente, lo que permite a la compañía crear un perfil extremadamente preciso para cada usuario. Mucho más que sus rivales occidentales, Alibaba sabe tanto sobre sus clientes que en algunos casos sus servidores saben lo que quieren comprar antes que ellos mismos.

Parte de lo que sitúa a Alibaba en una liga diferente en el comercio electrónico global, es su brazo financiero digital, Ant Financial, que opera su monedero móvil Alipay y su aplicación de pago QR. Alipay consiste en que Alibaba puede rastrear tanto pagos digitales a terceros realizados dentro del ecosistema de Alibaba, como pagos de facturas o pedidos de taxis hechos por Didi Chuxing (compañía de transporte con sede en Beijing) y pagos fuera de línea hechos a vendedores ambulantes que van desde vendedores de vegetales en el mercado hasta cuentas de liquidación con "Genius" en la tienda de Apple. La imagen del cliente y sus hábitos que el Grupo Alibaba puede construir es algo tan perfecto, que difícilmente un rival lo podría lograr.

Mientras tanto, en los últimos años bajo el mandato del presidente Xi Jinping, una ofensiva contra el disenso y un mayor nivel de control del partido comunista, sobre todos los sectores de la sociedad, ha aumentado las preocupaciones sobre lo que un estado totalitario podría hacer con todos estos datos, si elige acceder a ellos. Y, como era de esperar, en el año 2014, el gobierno anunció planes para un nuevo modelo de calificación de "crédito social", que podría utilizarse para clasificar a los ciudadanos chinos de acuerdo con su probidad financiera, moral y patriótica, abriendo puertas a los que se comportan bien y son obedientes. a la vez que se señalan posibles alborotadores y se crean nuevas oportunidades para que el estado les haga la vida difícil.

Ábrete Sésamo

Este es, por lo tanto, el contexto general en el cual Ant Finance lanzó un nuevo modelo de calificación crediticia denominado Crédito Sésamo, casi al mismo tiempo que el gobierno anunció sus planes para un sistema de crédito social. El resultado ha sido, previsiblemente, una pequeña prueba de los planes distópicos de Alibaba para monitorear a los ciudadanos chinos en nombre del gobierno, y hay una gran confusión entre estos dos sistemas y lo que ellos implican.

Mientras que los planes del gobierno para crear un sistema de crédito social son un intento muy transparente de apuntalar el control social en un estado de partido único, el Crédito Sésamo, junto con Tencent Credit y otros sistemas de calificación privada similares, cumplen una importante y deseada función de mercado, tanto en términos de finanzas digitales como en el comercio en línea.

Sin embargo, el Crédito Sésamo surgió con el impulso del Banco Popular de China, como uno de los 8 sistemas privados de calificación crediticia autorizados a principios de 2015. En ese momento Ant Financial anunció su intención de ayudar a construir un "sistema de integridad social", y esto ha llevado a algunos a ver el Crédito Sésamo como una versión piloto de un sistema nacional de "crédito social", cuyos planes se anunciaron en 2014. Coincidencia o no, Ant Financial insiste en que no es un agente que recaba información para el gobierno.

Y, como se parodió en el programa de televisión de Netflix Black Mirror, el puntaje de crédito sésamo de un individuo está influenciado por factores tanto objetivos como otros más sospechosos, y puede conducir a un apartheid social. Solo a modo de ejemplo, uno de los elementos que contribuye al puntaje del Crédito Sésamo está basado en las "conexiones", es decir, el puntaje del crédito de quienes están en su red de familiares, amigos y conocidos, por lo que, hacerse amigo de alguien con un puntaje más bajo puede hacer que baje tu puntaje y por extensión, el de tus amigos, fortaleciendo potencialmente las divisiones en la sociedad entre los buenos "que tienen" y los "que no tienen".

Solo cabe esperar que el Crédito Sésamo no sea el principio de una muy avanzada forma de esclavitud social.