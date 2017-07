La rebaja en las tasas beneficiará al 95% de los másteres universitarios

El Consejo de Gobierno aprobó recientemente el decreto de precios públicos de las Universidades de Andalucía, que por quinto año consecutivo se mantienen sin variaciones, salvo en el precio de los créditos para los estudios de posgrado. El próximo curso comenzará con la equiparación de los precios entre los másteres habilitantes -minoría pero requisito indispensable para ejercer determinadas salidas profesionales- y los no habilitantes, con lo que se da respuesta a una reivindicación que no es nueva.

El nuevo decreto establece que el precio del crédito para los grados se mantiene en 12,62 euros un año más. El del máster -tanto habilitante para el ejercicio de una profesión regulada como no habilitante- se sitúa en 13,68 euros. Se iguala el precio de los no habilitantes con los que sí habilitan para el ejercicio profesional, reduciéndolos a 13,68 euros frente a los 29 euros que se pagaban por los primeros. Esta rebaja en el precio de cada uno de los créditos beneficiará a miles de alumnos de la Universidad de Granada. Según la información facilitada por la institución, la UGR cuenta con 5.557 plazas en 132 másteres, de los que seis -que suman 1.350 plazas- son habilitantes. El resto de plazas, hasta las 4.207, son las que se beneficiarán de la modificación de los precios públicos anunciado por la Junta. Estos números se refieren a la oferta de plazas, no a los alumnos matriculados, número que es inferior al de puestos. Así, según la última memoria publicada, en el curso 2015/2016 cursaron másteres oficiales en la UGR 4.471 matriculados.

Las nuevas bonificaciones tendrán un coste de unos nueve millones de euros

Los másteres habilitantes suponen una mínima parte de la oferta de posgrado de la UGR. Son sólo seis -lo que supone el 4,5% de la oferta total- el de Secundaria -que con mil plazas es, con diferencia, el más demandado- el de Abogacía (160 plazas), Psicología General Sanitaria (30), Caminos, Canales y Puertos (50), Ingeniería de Telecomunicacioknes (30) y Arquitectura (80). La oferta de plazas de estos seis títulos de posgrado suponen el 24% del total de plazas de las que dispone la UGR para másteres universitarios. El resto de títulos, que suponen el 95% del listado, son los que se beneficiarán de la rebaja en las tasas.

En cuanto al resto de precios públicos, permanecen como en el pasado curso las cuantías de doctorados (13,68 euros) y tutela académica del periodo de investigación (60,30).

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, destacó tras la aprobación de la medida que los precios públicos de las universidades andaluzas se sitúan "entre los más bajos de todo el país". Se mantienen también y amplían las medidas de carácter social, como el fraccionamiento del pago de la matrícula y las exenciones para víctimas de terrorismo o de violencia de género y para personas con discapacidad.

Sobre la bonificación del 99 % de la matrícula universitaria recordó que se aplicará en grados y másteres a alumnos de las universidades públicas de Andalucía que no cumplan los requisitos para obtener la beca del Ministerio de Educación, lo que acreditarán firmando una declaración responsable. Esta medida puede suponer, en el caso de la Universidad de Granada, un coste de unos 9 millones de euros, según indicó recientemente la rectora, Pilar Aranda.