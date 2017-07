El rechazo municipal a las tarifas del Metro amenaza con otro retraso

El Metropolitano de Granada protagonizó ayer una tensa comisión de movilidad a cuenta de la aprobación por parte de la Junta de las tarifas del nuevo medio de transporte, que no incluyen los transbordos gratuitos entre el Metro y el autobús. Y todo esto a falta dediez días (teóricamente) de que entre en funcionamiento el Metro.

Aunque la concejal socialista de Movilidad, Raquel Ruz, apuntó que "no renunciamos a los transbordos gratuitos y estamos avanzando en la integración tarifaria", la oposición se echó encima. El motivo fue la reunión que tendrá lugar hoy del consejo rector del Consorcio Metropolitano de Transportes, donde está representado el Ayuntamiento. miento. En dicha reunión se votarán dos puntos de importancia relativos a los transbordos gratuitos y la integración: el 4, relacionado directamente con esa integración; y el 6, "un protocolo que el Ayuntamiento está negociando con el Consorcio Metropolitano de Transportes y la Junta de Andalucía para establecer las condiciones económicas" relativas a la puesta en funcionamiento del sistema de transporte, según explicó ayer el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura.

Raquel Ruz se opuso en primer lugar a la retirada o votación en contra de dichos puntos porque "podría derivar en un retraso del Metropolitano de Granada de al menos dos meses", aunque el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, reconoció que "el retraso no sería tal si se convoca una reunión con urgencia y se tratan los temas en pocos días". También en respuesta a Ruz, la portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz, dijo que "aceptar esa imposición" implica "plegarse a intereses ajenos y dar la espalda, una vez más, a los granadinos".

Durante la comisión se explicó por parte de la concejal socialista que existen una serie de problemas técnicos que condicionan elementos como la integración tarifaria, con un sistema que no reconoce si un usuario se ha subido al Metropolitano en una parada de Granada capital, o en otra de algunos de los pueblos por los que discurre el recorrido.

Olivares indicó que "no deben ser los técnicos los que guíen los pasos a seguir, sino que son ellos los que deben ajustarse a lo que el Ayuntamiento exija".

Sobre la posición del Ayuntamiento, varios partidos intervinieron en la comisión. La portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz, manifestó que "el equipo de gobierno de Granada no puede ir a una reunión con una posición única, y por ello, deben conocer todos los puntos de vista de la oposición".

Francisco Puentedura, por su parte, recordó que existe una moción presentada por IU que obliga al Ayuntamiento a negar cualquier "sistema tarifario o de integración de las tarifas hasta que no se llegue a un acuerdo que garantice los transbordos gratuitos y un sistema de integración de los billetes entre el transporte urbano y el metropolitano". Por ello, la oposición pidió el cumplimiento de esta moción acordada durante el mes de febrero, y consenso y diálogo para afrontar cualquier tema relacionado con la movilidad.

En la comisión, por tanto, se exigió la retirada de los puntos 4 y 6 del orden del día de la reunión que se celebrará esta tarde entre el consejo rector del Consorcio Metropolitano de Transportes y representantes del Ayuntamiento (tanto del PSOE, como del PP). Francisco Puentedura explicó que "cualquier miembro del Consorcio puede pedir la retirada de un punto del orden del día. Y lo que no tendría sentido es que la Junta intente imponer al Ayuntamiento un sistema sin negociar". Si esa retirada no se acepta, la oposición exige la votación en contra de los puntos, ya que según su visión, no se puede lograr una integración tarifaria si los transbordos no son gratuitos.

Al final del debate de este punto extraordinario no contemplado en la comisión de Movilidad, se procedió a votar la decisión que llevarían los representantes del Ayuntamiento a la reunión con el Consorcio de Transportes Metropolitanos: Vamos Granada, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor de que se fuese en contra de los puntos 4 y 6.

El precio de los billetes del Metro, que se aprobó el pasado martes, y la existencia de un sobrecoste al realizar los transbordos, sigue siendo el centro de atención de la actividad política. La Junta no contempla los transbordos a falta de cerrar las negociaciones pese a la presión municipal con todos los grupos a favor de la gratuitidad, como se demostró durante la comisión de movilidad. Hoy, en la reunión entre el consejo rector del Consorcio , continuará el eterno debate.