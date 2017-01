"Del recibo de la luz entiendo como de 'La Lógica' de Hegel, un 5%"

Nació en Oviedo pero lleva el suficiente tiempo en Granada como para comparar la malafollá de aquí con la de su tierra. Catedrático desde su más tierna infancia, su especialidad es el Derecho Privado. Doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba (Argentina). Lleva dos novelas escritas. La primera, El amante de la reina, también la ambienta en la Francia de primeros de siglo XIX. La que ha escrito ahora ha ganado el premio Ciudad de Úbeda y lleva el título de La segunda vida del mariscal. Pertenece a la Tertulia del Salvador y solo escribe para saber más que antes. Se llama Sixto Sánchez Lorenzo y también es doctor honoris causa en fabadas.

-Hola Sixto, ¿cómo estás?

-I'm gonna get the let me or Cardenas get them tomorrow. Uy, perdona, es que escribo con el micro y tenía puesto el teclado en inglés (emoticono sonrojado). Estoy muy bien, ¿y tú?

-Oye, me ha encantado La segunda vida del mariscal. ¡Vaya novela!

-(Emoticono sonriente)

-Tiene intriga y es de las que engancha.

-Eso me dicen. Pretendía que fuera tan policíaca como histórica. Un tributo a dos géneros.

-¿Te ha servido ser catedrático de Derecho Internacional para montar el argumento?

-Hombre, ayuda ser investigador. El método siempre es el método, da igual que sea Historia o Derecho...

-¿Qué hay de verdad y que hay de mentira en la novela?

-Hay más verdad de lo que parece. Los capítulos pares son verídicos: la historia de Ney. Los impares son ficticios, pero en un escenario real.

-O sea, que el mariscal Ney pudo sobrevivir a su fusilamiento...

-A juzgar por lo que se ha escrito no es una hipótesis descabellada: desde luego, su tumba está vacía. -Con esta novela ganaste el premio Ciudad de Úbeda.

-Sííí... Muy chulo el Certamen Internacional de Novela Histórica... Tenías que ver las representaciones de batallas por las calles durante toda la semana...

-Y te dieron el premio por unanimidad...

-Aún mejor: es un premio que viene de abajo. Son las comisiones lectoras los que eligen a los finalistas.

-¿Por qué te enganchó el Mariscal Ney?

-Porque es un personaje contradictorio, muy humano: el más valiente, y a la vez un traidor, capaz de lo mejor y de lo peor... como todos nosotros.

-Lo de la retirada de Rusia... escalofriante...

-Y que lo digas, a pesar de la derrota una de las hazañas militares más increíbles... Esa parte está compuesta a partir del relato de los propios supervivientes...

-Me encantan los personajes femeninos...

-Me alegra que me lo digas, porque en realidad son mis preferidos...

-¿Por qué a un catedrático de Derecho le da por escribir novelas?

-¡Uff! Para responderte, tengo que invertir la pregunta... Porque où est-ce que les torts se mettre à côté de la déco? Mierda, ahora se me ha metido el teclado en francés (emoticono sonrojado). Perdona. Más bien: ¿Por qué un escritor se mete a catedrático? Para sobrevivir... tú lo sabes bien.

-Estás torpe hoy con el guasap... Se te da mejor la fabada.

-Por cierto, ya tengo el material para la gran fabada de este año para los miembros de la tertulia del Salvador.

-Oye ¿cuál es el secreto de esa gran fabada?

-Fácil: que tu suegra recorra durante semanas la ribera del río Libardón, en los umbríos valles de Colunga, en busca de la faba perfecta... Y que las prepare mi señora esposa. Luego ya me pongo yo las medallas...

-¿Cómo un asturiano se hace tan granadino?

-Siendo de Oviedo, es fácil. Si lees La Regenta compruebas que en Vetusta la malafollá es como la granadina, solo que más perseverante... primos hermanos... Por cierto, vete terminando que me queda poca batería...

-Lo que yo había oído de los asturianos es que son los andaluces del norte.

-Vaya coincidencia y gran verdad. Los andaluces son los asturianos del sur: nobleza, buen humor y sabiduría popular (emoticono que guiña un ojo).

-Decía Pla que el que lee novelas después de los cuarenta años es que es un gilipollas.

-Pues tú y yo somos gilipollas. ¡Vayamos a pollas! Eso es una chuminada, como decir que después de los cuarenta está prohibido el vino, el jamón o el sexo. Es más, hay novelas, como El Quijote, que deben releerse cada década o cada lustro. Que me perdone el señor Pla, pero quien dice eso es un tontopollas...

-Lo que pasa es que no sé por qué se escribimos cada día más novelas cuando la gente cada día lee menos.

-Como decía Juan Ramón Jiménez, los que escribimos lo hacemos para la inmensa minoría.

-Yo cuando estoy deprimido prefiero una buena fabada a un buen libro.

-Prueba con medio saco de oricios y tres botellas de sidra.

-¿Oricios? ¿Te has equivocado otra vez?

-Noooo. Los oricios en Asturias son los erizos de mar.

-¡Ah! Joder, tengo que ir a Asturias.

-Sí. Falta te hace.

-Tú que lees tanto… ¿entiendes el recibo de la luz?

-Como La Lógica de Hegel, un cinco por ciento.

-Te lo digo por la subida tan espectacular. Verás cómo van a hacer que escribamos a la luz de una vela.

-Pues tendría su cosa, oye, según dicen los de la zona Norte de Granada.

-En fin, ¿cuándo presentas aquí la novela?

-(Emoticono llorando) El próximo jueves, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural CajaGranada de Puerta Real, ya sabes, al lado del teatro Isabel la Católica... Pero deberías saberlo ya, ¿no crees?

-Joder es verdad. Te la presento yo.

-(Emoticono descojonándose).