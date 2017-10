"Tiene que haber una reclamación legal a Torres Hurtado por el pufo de 13 millones"

"Es injusto que la aplicación de una sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 13 millones de euros se solvente con el bolsillo de los ciudadanos". Con esta reflexión, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, analizaba ayer la situación en la que se encuentra el Consistorio tras conocer la última sentencia condenatoria que obliga a la ciudad a pagar 13 millones de euros a la mercantil Construcciones Vargas e Hijos por unas parcelas mal expropiadas. Para empezar, Puentedura cree que es fundamental convocar una junta de portavoces "con carácter de urgencia" para debatir y consensuar cómo abordar la sentencia de la forma menos lesiva posible.

"Una gestión urbanística nefasta, de la que ha sido responsable el PP durante más de diez años, ha tenido como consecuencia un nuevo pufo al Ayuntamiento", relataba con indignación Puentedura, quien recuerda la difícil situación por la que pasa ya de por si el Consistorio con una deuda acumulada de más de 350 millones. "La economía se quiebra cada vez más por tener que estar pagando los pufos urbanísticos del PP. Es una situación escandalosa", opinó el portavoz de IU, quien cree que es fundamental asumir responsabilidades políticas pero también legales.

Puentedura propone que el pago se haga en especie con parcelas de patrimonio municipal

Como en un orden de prioridades lo primero va antes, habrá que afrontar el cumplimiento de la sentencia, por lo que exigió esa reunión urgente de junta de portavoces. Pero no se queda aquí. "El Ayuntamiento no tiene 13 millones de liquidez, es injusto que la aplicación de la sentencia revierta en los ciudadanos", dijo. Además de iniciar una negociación con los promotores beneficiarios de la sentencia para que el pago sea en especie a través de parcelas de patrimonio municipal, Puentedura cree que la capital debe exigir responsabilidades "por la nefasta gestión del PP promovida por el ex alcalde, Torres Hurtado y la ex concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Recuerda el portavoz de IU que este quehacer de los anteriores responsables municipales del PP ha supuesto la investigación del Ayuntamiento "por una supuesta trama de corrupción urbanística". Así, le exige al actual equipo de gobierno que pida responsabilidades legales al ex alcalde y la ex concejal de Urbanismo. "Tiene que haber una reclamación legal contra Torres Hurtado, Nieto y los concejales de la anterior junta de gobierno local que aprobaron todos estos pufos que le han supuesto un daño patrimonial a la ciudad", declaró, y añadió la necesidad de pedir también responsabilidades patrimoniales "para que no les salga gratis haber metido en la ruina al Ayuntamiento".