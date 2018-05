"Los residentes se sobrecargaron durante el proceso de desfusión"

-¿qué fundamento tienen los MIR granadinos para haber llegado a una situación de huelga indefinida?

-El problema se inicia durante el proceso de fusión-desfusión de los hospitales granadinos, durante los meses de enero y febrero, cuando el nivel de frecuentación en Urgencias fue muy importante. El incremento de demanda ocasión una presión asistencial terrible. Esta situación afectó a todos los profesionales del área de Urgencias, y los médicos residentes sufrieron en la seguridad que tienen para realizar su labor docente y asistencial. Se produjo una sobrecarga que les condujo a sentirse desbordados y reaccionaron organizándose para mejorar sus condiciones.

Creo que hay que tender puentes, el conflicto perjudica a todas las partes"

-¿Ha empeorado mucho la situación de los MIR durante las últimas décadas.?

-En mi opinión no. Yo soy médico de familia y en su momento hice la especialidad de Medicina Intensiva por lo que he hecho dos residencias durante cinco años, en tres y dos años. Conozco bien el servicio de Urgencias y en principio la evolución en este periodo de tiempo ha sido la complejidad de los pacientes por la propia edad. Ha aumentado el número de pacientes más ancianos, pero no el número de pacientes.

-¿Por qué la rebelión de los MIR no se ha dado en más puntos de España, solamente en Granada?

-En la ciudad Granada se da una situación de inflamación, de sensibilidad al conflicto derivado del proceso de desfusión, un ambiente que condiciona la solución a los problemas. Esta hipersensibilidad a los problemas, aunque sean legítimos, condiciona. Pero pienso que hay una puerta abierta a tender puentes para solucionar el conflicto o acercar posiciones. Voy a intentar mediar para intentar que el comité de huelga se vuelva a reunir.

-¿Cómo se está viviendo la huelga en los hospitales?

-El seguimiento está siendo alto. Esta situación tensiona mucho y hay una división de opiniones que se va a poner de manifiesto en los próximos días entre ellos. También hay división entre los tutores, aunque hay más a favor de las medidas que se han propuesto. También hay una división de los adjuntos y luego está esa inercia al conflicto que condiciona que se acerquen las posturas entras las dos partes. Yo creo que hay que tender puentes, el conflicto perjudica a todos.

-Da la sensación de que los médicos adjuntos están al margen de toda la problemática, ¿qué opinan ellos del movimiento de los MIR?

-En el área de Urgencias del Virgen de las Nieves se ha sufrido mucho y hay división de opiniones, y hay heridas abiertas que hay que cerrar. El hecho de que haya un nuevo conflicto acentúa las heridas previas y no interesa a nadie que el conflicto se perpetúe.

-¿Creen que esta situación daña la imagen de la formación que ofrece Granada?

-El Virgen de las Nieves tiene intención de ser líder andaluz en docencia. Antes de la fusión estaba casi a la cabeza de Andalucía con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como se podía comprobar a través del indicador de la elección en el proceso MIR. Situación que hemos perdido como Sevilla, Málaga y nosotros, y la intención para el futuro es recuperarlo. En Medicina Intensiva hemos sido los segundos más elegidos de toda España. Es el modelo que queremos trasladar a todas las especialidades.