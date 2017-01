"No respaldaremos un presupuesto con un euro de menos en las políticas sociales"

La concejal de Vamos Granada Pilar Rivas criticó ayer la campaña puesta en marcha por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento que llevarán a cabo la noche del próximo 19 de enero para que, a través de voluntarios se contabilice a las personas sin hogar de la capital con el propósito de hacer un diagnóstico de la situación de los sin techo en Granada. Se trata de una actuación coordinada entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Fundación RAIS. Rivas dudó ayer de la efectividad de este conteo que se llevará a cabo en otras provincias de Andalucía en una sola noche. "¿Acaso están allanando el camino para la externalización de servicios a las personas sin hogar?, se preguntaba ayer la concejal de Vamos Granada, quien no termina de entender que decenas de personas sin hogar en toda la comunidad "se vayan a contar a sí mismas". "Estamos en contra de externalizar los servicios, más aun la intervención social. Esa labor a través de voluntarios puede suponer cruzar la delgada línea del intrusismo profesional, va en contra de la rigurosidad de un marco científico y es una absoluta tomadura de pelo a los más desfavorecidos que necesitan oportunidades de empleo y no un llamamiento a la solidaridad", apuntó Rivas, quien teme que ante esta falta de rigurosidad en la contabilidad el recuento salga a la baja y "eso sirva para recortar más el presupuesto de derechos sociales". "Vamos Granada advierte que no va a respaldar unos presupuestos que supongan un solo euro de menos en los derechos sociales", apuntó la integrante del partido de la oposición. "Los técnicos municipales tienen un conocimiento exhaustivo de la población a la que atienden y las entidades sociales presentan cada año una memoria con datos mil veces más rigurosos que el recuento de una noche", añade, y recuerda que según Cáritas hay 652 casos atendidos, el 5% de ellos personas de menos de 25 años.