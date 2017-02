Los responsables de TG7 comparecerán en una comisión de investigación

Un pago que se dirimirá en los juzgados

El equipo de gobierno del PSOE siempre ha argumentado que no iba a pagar unas facturas que en su día no pagó el PP que fue quien creó esta situación. Ante esta posición la productora se ha ido a los juzgados a reclamar la cuantía que se le adeuda. La única manera que tiene el Ayuntamiento de hacer frente a este pago es mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero hay un problema; no hay dinero. Ante esta situación, el Consistorio esperará el fallo de los tribunales que serán quienes finalmente decidan si el Ayuntamiento debe hacer frente a esos 548.000 euros.