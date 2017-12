Del restaurante a la mesa a golpe de click

Comprar nunca fue tan fácil. Internet se ha convertido en el auténtico eslabón entre los comerciantes y los clientes que ahora pueden adquirir sus productos a través de cientos de páginas web donde basta con añadir los artículos al carrito y pagar. En Granada los comerciantes y restauradores no escapan a esta tendencia. Además de las grandes firmas que operan con este tipo de servicio, también existen multitud de marcas más pequeñas que ofrecen la posibilidad de adquirir sus productos a través de la web en la mayoría de los casos para recogerlos después en tienda. Esto conlleva numerosas ventajas, por ejemplo cuando los negocios se apuntan a jornadas de grandes descuentos como el ya más que popular Black Friday.

El cliente puede comprar sus productos a bajo precio sin las insoportables colas. Eso sí, con la desventaja de que no puede probarse las prendas o ver el producto en directo. A esta moda de las tiendas online se unen nuevos sistemas de reparto que llevan directamente el producto al consumidor facilitando sin duda las compras. Este es el caso del supermercado de El Corte Inglés o Mercadona, que ya cuentan con pedidos a domicilio. Un servicio que sin duda facilita la vida de quienes viven en zonas con dificultades de acceso como los barrios históricos del Albaicín o el Centro. Pero la tendencia también se ha extendido a los restaurantes y locales de comida de Granada. Si ya era posible comprar por internet en grandes cadenas como Telepizza o Burger King, ahora plataformas como Just Eat permiten que cualquier negocio se sume a esta tendencia. Esta empresa no gestiona el reparto de la comida sino que pone en contacto, a través de su página en internet y de su aplicación en el teléfono móvil, a restaurantes con clientes. Cada restaurante es quien decide interna e independientemente cómo gestionarlo (con repartidores propios, con una empresa de reparto externa, etcétera).

Numerosos comercios han habilitado tiendas online para facilitar las compras a sus clientes

Los restaurantes asociados a la plataforma pueden adquirir productos y materiales de reparto como cajones para las motos, chaquetas, mochilas o cajas de pizza con la marca de Just Eat para su establecimiento en la tienda online exclusiva para los socios de Just Eat, pero "no cuenta con riders propios en la actualidad", detallan desde la empresa. Al llevar más tiempo, Just Eat ha conseguido hacerse con una buena cartera de establecimientos de hostelería asociados y actualmente acerca a los consumidores la gastronomía de 81 restaurantes de toda la provincia. A través de su web se pueden comprar pizzas, hamburguesas, pasta, sushi o comida española.

Lo bueno que tiene esta empresa es que cuenta con un sistema de puntuación de los restaurantes y establecimientos asociados. Así, el cliente puede elegir sobre la base a un nivel de calidad que viene determinado por otros usuarios. En cierto modo facilita la "tienda online" de estos restaurantes para los que montar este servicio sería una complicación. Este fenómeno ha supuesto una nueva vía de ingresos para los hosteleros de la provincia, porque pueden trasladar sus platos prácticamente a cualquier punto de la ciudad sin mover un dedo.

Otro de los servicios de moda en Granada es el de mensajería en bici. Existen varias empresas que realizan los repartos en bicicletas especiales que cuentan con un enorme cajetín donde pueden llevar desde paquetes de pequeño tamaño hasta una lavadora. Bicimensajeros es una de estas empresas. Cuenta con varias tarifas dependiendo de la urgencia de la entrega. Así, si se trata de un pedido que debe estar en el punto de destino en un margen de una hora el coste asciende a unos 6,5 euros. Por el contrario, si es para el día siguiente se reduce hasta los 3,5. En el caso de las empresas que necesiten el servicio asiduamente existe la posibilidad de contratar una tarifa plana. "Podemos llevar desde unas cartas o flores, hasta una lavadora, con nuestra bici especial para cargas grandes que puede llevar hasta 100 kilos. Repartimos folletos cara a cara, llevamos la compra a casa, recogemos y entregamos llaves o documentación, hacemos trámites en distintas administraciones, llevamos tu compra a casa, entregamos flores o cualquier otro regalo", detalla esta empresa en su página web. El área de reparto no solo incluye la capital. Bicimensajeros llega hasta otros pueblos del Cinturón como son Pulianas, Albolote, Maracena, Armilla o Huétor Vega.

Dentro de esta tendencia Granada va atrás en otros servicios que sí se han implantado ya en otras ciudades como Málaga. En la capital de la Costa del Sol han irrumpido con fuerza empresas como Deliveroo o Glovo, que ofrecen entrega de productos puerta a puerta en bicicleta.

Glovo por ejemplo crece a gran velocidad. La empresa fue fundada en Barcelona en 2015 y ya están presentes en varios países gracias, entre otras cosas, a que han conseguido captar más de 30 millones de euros de inversores para su expansión. Su fortaleza es que, además del envío de comida, se ofrecen a comprar y llevar a la casa del cliente cualquier cosa, desde productos farmacéuticos sin receta hasta regalos o complementos.

En su página web ofrecen la posibilidad de trabajar como gloveer por diez euros la hora. Se trata de mensajeros independientes que están conectados a la plataforma de Glover. Pueden realizar desplazamientos para llevar cualquier cosa, desde comida hasta flores o unas llaves.

También en esta línea trabaja otra exitosa empresa: Deliveroo. Esta empresa está dedicada al envío de comida de calidad. "Tus restaurantes favoritos directos a tu puerta", reza el anuncio de esta empresa de envíos en bicicleta que por el momento no ha llegado a Granada.