El retraso en el pago de becas afecta a 18.000 estudiantes granadinos

Un total de 18.151 estudiantes granadinos de enseñanzas no universitarias, todos ellos solicitantes de becas del Ministerio de Educación, se ven afectados por el retraso en el pago de las ayudas al estudio. Según desveló ayer el delegado territorial de Educación de la Junta, Germán González, Andalucía y Cataluña son las únicas comunidades a las que todavía no se ha transferido el dinero de las becas, por lo que no se han hecho efectivo los pagos pese a que el curso está a apenas cuatro meses de finalizar. Estas becas tienen el "visto bueno" desde el pasado 28 de diciembre, expuso el delegado, que solicitó que se "desbloquee" esta situación.

Los que ayer recibieron una grata noticia fueron los 403 estudiantes de FP que denunciaron el recorte en un 90% de sus becas por una interpretación restrictiva de la normativa referida a becas. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer en Málaga, en un acto en el que también estaba la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "lo vamos a solucionar" y que los afectados recibirán la "cuantía completa". Los estudiantes denunciaron que sus ayudas se habían rebajado de unos 3.000 euros a apenas 260. Uno de los afectados es Bartolomé Blanca, estudiante del Grado Superior de Informática en el IES Hermenegildo Lanz de la capital. Este estudiante, como el resto de afectados en la provincia, superó las asignaturas de Formación y Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) tras cursar un grado medio de Formación Profesional. Blanca decidió seguir con su formación. Estos dos módulos son transversales, es decir, aparecen en el currículo de todos los ciclos formativos de FP. Al acceder al grado superior, Blanca solicitó la convalidación de los módulos que ya había aprobado. Sin embargo, según el alumno, la interpretación hecha desde la Consejería de Educación de la norma estatal ha provocado que su matrícula sea considerada como parcial y no completa, ya que ha convalidado esas asignaturas. Al no ser matrícula completa, desde el Ministerio se ha rebajado la cuantía de su beca hasta los 260 euros. Como consecuencia, Blanca aseguró que va a tener que dejar los estudios "a tres meses de terminar" y volverse a su localidad, el municipio cordobés de Villanueva de Córdoba. Sin beca, no cuenta con los medios económicos suficientes para mantenerse en Granada y proseguir con sus estudios. Tras conocer las declaraciones del ministro, aseguró sentirse "eufórico", pero reseñó que "hasta que no veamos algo por escrito, no vamos a parar".

Según explicó ayer el delegado de Educación, desde la Junta se ha pedido al Ministerio que rectifique la normativa. Sin embargo, el alumno afectado asegura que esta normativa no ha cambiado en los últimos años. La novedad con respecto a cursos anteriores es que en Andalucía se ha aplicado de forma restrictiva, algo que, según la información que manejan los afectados, no ocurre en el resto de comunidades.

A nivel andaluz, según desglosó el delegado territorial, son 2.943 los afectados por la "interpretación restrictiva" de una normativa que, según el representante de la Administración Autonómica, la Consejería pidió aclarar antes del verano. "En Andalucía no aplicamos ese criterio con las becas propias", incidió González, que abundó en la "responsabilidad" es del Ministerio de Educación, tanto en la gestión de las becas de FP como en la del resto de estudios no universitarios.