El retraso en el pago a proveedores abre la vía a sentencias millonarias

Para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera el Ayuntamiento de Granada debería pagar los servicios que le prestan sus proveedores en 60 días. A 31 de mayo lo hacía en 130,9. Y subiendo. El perjuicio económico que estos retrasos provocan, especialmente en pequeñas empresas, son proporcionales al problema que se le viene encima al Ayuntamiento si las empresas deciden acudir a los tribunales para reclamar los intereses de demora que les corresponde ante tamaño atraso. Y ya han empezado a hacerlo.

Un juzgado le ha dado la razón a la empresa de limpieza Eulen, obligando en una sentencia a la capital a pagarle 800.000 euros por intereses de demora en virtud a los servicios prestados entre 2007-2011 pero no pagados. El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver, teme que a partir de ahora sea una práctica habitual que las empresas de la capital que acumulan deudas importantes con el Consistorio se vayan a los tribunales, donde tienen todas las de ganar. Oliver reconoció ayer que el Ayuntamiento no tiene liquidez, no tiene dinero para poder hacer frente a todos estos pagos, por lo que cree que es fundamental aprobar cuanto antes el plan de saneamiento que, además de absorber en los próximos diez años el remanente negativo de tesorería (más de 60 millones de euros), dote de capacidad económica a la tesorería para que se pueda poner freno a esta situación. Conviene tener muy presente que el Ayuntamiento de Granada tiene ahora mismo en torno a 150 millones de euros en obligaciones pendientes de pago, un volumen abismal que puede generar un buen número de millones en intereses de demora si las empresas deciden pedir amparo en los juzgados. "La falta de liquidez de este Ayuntamiento es un problema esencial que hay que atajar. O ponemos en marcha el plan de saneamiento o no vamos a poder alcanzar a medio y corto plazo una reducción por debajo de los 60 días que la ley permite como máximo", relató Oliver. Sobre la posibilidad de recurrir esta sentencia condenatoria para el Ayuntamiento, el portavoz del equipo de gobierno apuntó que se está haciendo el oportuno estudio jurídico "ya que en ocasiones el recurso que debe ir acompañando a este expediente técnico puede determinar que la cantidad a abonar es mayor que la que estipula la propia sentencia".

El periodo medio de pago superó en mayo de 2016 los cien días y, aunque desde 2015 solo nos hemos ajustado a la ley en dos meses, el crecimiento en los últimos tiempos ha sido exponencial. Muy lejos queda ya la inyección económica que recibió la ciudad en 2012 de más de 107 millones de euros para liquidar estas deudas con proveedores y dejar el contador a cero. Hoy, en 2017, la deuda con los proveedores vuelve a ser millonaria, como lo son los intereses que la capital tiene que pagar por aquel préstamo envenenado.

El concejal del PP Francisco Ledesma cree que son "los números de un gobierno a la deriva que ha sido incapaz de hacer un presupuesto ni un plan de saneamiento". El portavoz del equipo de gobierno cree que una deuda comercial de este tipo no se acumula en un año.