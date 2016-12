Los riesgos de los excesos

Cuatro kilos. Es el peso que, de media, suele ganar cada comensal en las fiestas navideñas. Cada kilo de grasa representa unas 9.000 calorías consumidas, lo que significa que cada persona, de media, ingiere en torno a 25.000 a 35.000 calorías de más en estas fechas. Los excesos en las comidas y en el consumo de bebidas alcohólicas, que forman parte de las festividades navideñas, no son gratuitos. Mientras que los jóvenes suelen recuperarse del impacto de los excesos con relativa normalidad, al menos a medio plazo, las personas mayores y los enfermos pueden sufrir graves consecuencias.

"Las comidas copiosas, en el caso de personas con diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares, provocan descompensaciones, principal motivo de la atención en las Urgencias", advierte el doctor Antonio Escribano, especialista en Endocrinología y Nutrición. "El aparato digestivo tiene que hacer un esfuerzo metabólico extra para digerir los alimentos hasta el punto de que el exceso supone un sufrimiento para el organismo", asevera el doctor Escribano. "Desde el punto de vista nutricional estos excesos van a suponer una sobrecarga importante de nutrientes en poco tiempo, forzando a nuestro organismo a metabolizar de una manera poco fisiológica estos nutrientes. A largo plazo, los efectos sobre el peso corporal y sobre sus efectos metabólicos pueden implicar mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares", añade el doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, miembro del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Los atracones tienen un impacto sistémico, al representar una sobrecarga para el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón, etcétera. "Tras una comida copiosa sentimos pesadez y realizamos un esfuerzo cardiovascular, ya que el corazón tiene que acelerar los latidos; además del aumento de la presión arterial por la presencia de azúcares y grasas", explica el doctor Escribano. En el caso de las personas jóvenes, estas situaciones se suelen superar sin complicaciones, pero en mayores, los excesos pueden provocar la descompensación de enfermedades de base. "Normalmente tanto el exceso de proteínas como de grasas pueden tener graves consecuencias sobre dos importantes órganos, riñones e hígado, ya que la eliminación de toxinas que se generan y el acúmulo de sustancias pueden alterar su funcionamiento", asevera el doctor Martínez Olmos.

Otro de los efectos tras la ingesta de una gran cantidad comida con alto contenido en grasas y azúcares es la somnolencia. "Especial cuidado hay que tener al volante tras una comida copiosa, ya que provoca sueño", añade el experto. "Las celebraciones son magníficas, pero con sentido común", recomienda Escribano.

Los expertos en Endocrinología y Nutrición apelan al consumo responsable para evitar los efectos nocivos de los atracones. "Lo óptimo es hacer un planning imaginario de las posibles comidas o cenas, en las que inevitablemente, cometeremos ciertos excesos. Debemos ser inteligentes y tener mesura en la ingesta en los días previos y posteriores", comenta Álvaro Román Molina, farmacéutico y nutricionista.

Ante los riesgos de los atracones de alcohol, Román recuerda que "las bebidas alcohólicas son calorías vacías" e incide en que, "si bebemos en exceso, descontrolaremos nuetros niveles de azúcar en sangre produciéndose una bajada de los niveles de glucosa (hipoglucemia). Por esa razón tenemos más hambre al ingerir alcohol".

La dieta Mediterránea y el ejercicio físico son, básicamente, los dos ejes de las recomedaciones de los especialistas a la hora de tratar de perder los kilos de más después de las fiestas. "Es muy típico ver en el mes de diciembre, por los gimnasios, centros deportivos, parques, etcétera gente poco asidua al ejercicio físico, realizando entrenamientos muy duraderos", comenta Alejandro Rodríguez, técnico deportivo y entrenador personal, al recordar que "en el ejercicio físico es muy importante llevar a cabo una progresión, lo único que podemos conseguir con sesiones duras y de tiempo prolongado son lesiones". Además, el técnico deportivo explica que "no es recomendable realizar actividad física después de un atracón de comida y alcohol. El alcohol hace que el cuerpo se deshidrate, lo cual limita la acción de la hormona antidiurética, que controla la cantidad de agua que el cuerpo elimina".

Tras los excesos, "la tendencia a realizar dietas restrictivas y a corto plazo (que suelen desembocar en daños psicológicos y posterior aumento de peso) la solemos encontrar sobre todo antes de las vacaciones, con un objetivo claro: el verano", comenta Cristina Andrades, responsable del Grupo de Psicología y Nutrición del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. "En Navidad es más habitual encontrar casos de personas interesadas en un cambio de hábitos, pero consideran que no podrán realizarlo hasta que pasen las fiestas para así permitirse todo lo que quieran. Esta conducta no es beneficiosa -advierte Andrades- ya que la creencia de que después de las fiestas tendremos esos alimentos prohibidos nos hace comer de peor forma. Por eso, no es recomendable realizar dietas restrictivas a corto plazo, sino desarrollar un cambio de hábitos adecuado". Desprenderse de los kilos ganados durante la Navidad llevará entre uno y dos meses y medio. La ayuda de un experto nutricional es clave para crear una rutina alimentaria adaptada a cada persona y lograr con éxito recuperar el peso idóneo.