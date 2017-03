"Si no sale el presupuesto los servicios municipales están en duda"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, anunció ayer que en los próximos días pondrán encima de la mesa el borrador de presupuestos para que los grupos municipales hagan sus propuestas y advirtió: "No vale decir qué hay que hacer sin decir de dónde sacamos para esos gastos".

Cuenca no negó que la situación es delicada desde el punto de vista económico así que se alegró de que los grupos demanden con insistencia ese primer borrador que, dijo, indica la disponibilidad para sacar adelante unas cuentas de forma consensuada. "Si no salen, la viabilidad de los servicios municipales está en duda", relató. "Los grupos municipales saben que estamos en estos días elaborando el presupuesto por áreas que va a permitir ponerlo encima de la mesa. Toca que hagan sus aportaciones y propuestas. Un día sí y uno no me encuentro con una propuesta para mejorar un servicio. Eso conlleva que tienen que decir cómo vamos a sacar adelante el presupuesto. Cómo aumentamos los ingresos y reducimos los gastos", relató el alcalde de la ciudad.