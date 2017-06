El plan de saneamiento se topa con la negativa de los grupos a renunciar a su asignación

La asignación a los grupos políticos va en función de la representatividad de las siglas. De esta forma, nos podemos encontrar con que el PP (con once concejales) recibe más de 10.000 euros al mes, mientras que IU (con un solo concejal) recibe 600. ¿Para qué sirve este dinero? En principio es para gastos internos de los grupos, esto es, para comprar periódicos, sellos, si hay que contratar un abogado para poner un recurso, para pagar el dominio web... pero en la práctica siempre ha existido la sospecha de que con este dinero se financian los partidos. El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, dijo ayer sorprendido que la negativa de los grupos se basa en que esto sería "un atentado a la democracia". El concejal de IU, Francisco Puentedura, que no acudió a la reunión por motivos de salud, cree que es fundamental que los grupos también hagan un esfuerzo en consonancia al que se le pide a los ciudadanos.

El debate para consensuar un plan de saneamiento que aleje a la ciudad de la sombra de la intervención no parece fácil. Y eso que todos los grupos se habían propuesto no irse de vacaciones en agosto sin haber consensuado uno de los documentos más trascendentales para el futuro de la ciudad.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, mostró ayer su satisfacción ante la protesta que protagonizaron los funcionarios del Ayuntamiento el pasado jueves solicitando el abono de la paga extra que se les debe. Oliver cree que están en todo su derecho de exigir un derecho salarial pendiente desde 2012 y se congratuló de que se manifiesten ahora y no durante estos cinco años atrás. "Han debido entender que este equipo de gobierno es sensible a las reivindicaciones de los trabajadores. Cinco años después estamos más cerca de cumplir con ese objetivo, aunque durante estos cinco años los sindicatos hayan estado en silencio", dijo. Pese a todo, Oliver reconoció que ha pecado de exceso de optimismo pensando que podría hacer frente a este pago con más facilidad. Hace un par de meses el interventor advirtió al equipo de gobierno de que antes de pagar la extra a los funcionarios había otros gastos perentorios a los que había que hacer frente sí o sí, entre ellos la amortización del plan de pago a proveedores que se llevará este año diez millones de euros. "Sin vulnerar la ley intentaré dar respuesta al pago y superar los reparos que puso el interventor", declaró el concejal de Economía, quien no obstante se mostró confiado en poder salvar todos estos escollos.