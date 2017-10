De la sardana catalana a la Reja granadina

Si los catalanes han conseguido que la sardana con sus coblas instrumentales se inscriba en su catálogo de Patrimonio Festivo de Cataluña, hagamos nosotros lo mismo con nuestra Reja, que también los granadinos somos hijos de Dios, aunque no del Puigdemont i Casamajó. Los bailes de danzantes agarraditos de la mano y dando vueltas no es una exclusiva de la sardana catalana. Tampoco es cierto que sea esa manifestación la única en la que se mezclan niños y mayores, jóvenes y viejos, ricos y pobres en un generoso alarde de libertad, fraternidad y democracia, como si en las demás danzas de grupo no ocurriera igual. Ni tan siquiera está clara la etimología de la palabra 'sardana'. Según el Diccionario etimológico Corominas la palabra sardana es de origen incierto y muy probablemente se derive del Condado de la Cerdaña anexionado al de Barcelona en el siglo XII. Danzas en grupo las encontramos en prácticamente todas las culturas; incluso la vemos en la rupestre escena fálica epipaleolítica de la Cueva de Cogull (Lérida); igualmente la encontramos en los antiguos danzantes de Anatolia, Grecia y Roma.

Todos los pueblos han celebrado sus fiestas con danzas en grupo. Una buena parte de la música y la danza popular tiene sus orígenes en celebraciones relacionadas con la siega, la recolección, la llegada de la primavera o en conmemoraciones tradicionales del mundo cristiano: romerías, advocación de santos patronos, etc., heredadas casi todas del mundo pagano; analizando el tema se descubre que en prácticamente todos los pueblos, en todas las culturas y en todas las religiones se repiten los mismos comportamientos festivos que se manifiestan con danzas grupales, ofrendas y sacrificios para estar a buenas con el sol, la lluvia y los dioses.

Hay documentos que remontan el origen de la sardana a los siglos XV y XVI

Hay documentos que remontan el origen de la sardana a los siglos XV y XVI. En el Archivo Municipal de Olot hay un documento en el que se lee: "que´s prohibescha lo ball de la sardana y altres balls desonests". En 1594 en la comedia de Lope de Vega El maestro de danzar que tiene por escenario Tudela (Navarra), cuando el maestro ofrece sus servicios dice: "Bailes hay mil, y entre todos/la morisca y mil tocados/y ¿en la çerdana?, extremados/con lazos de varios modos". Sin embargo se atribuye al jaenero de Alcalá la Real José María Ventura (Pep Ventura, para los amigos catalanes), músico, hijo de un militar catalán venido a Andalucía para combatir el bandolerismo, el 'invento' o el reinvento de la sardana moderna que es la que actualmente sirve de acto simbólico de afirmación étnico-cultural catalana.

Y en Granada, para no ser menos, tenemos también nuestro baile de rueda en corro, en parejas y agarraditos de la mano. El popular tanguillo de La Reja, que empieza "Quiero vivir en Granada" con el estribillo del "dale que dale, toma que toma", tiene por cuna nada menos que el Sacromonte; lo inventó Miguel del Castillo y lo armonizaron las granadinas hermanas Franco para la película Forja de Almas (1943), interpretada por la entonces popular actriz sevillana Antoñita Colomé, con música del granadino Francisco Alonso y dedicada a la figura del Padre Manjón. Bailan las granadinas con vestidos de volantes como los que llevaban las mujeres de la Creta prehelénica y aquellas otras que desde esta isla llegaron a Cádiz tocando unos crótalos que parecían palillos como los de Lucero Tena. De nuevo se unen en la música y en la danza Cádiz y Granada como lo harían después con Falla y García Lorca. Estas muchachas gaditanas de palillos y volantes podrían ser el precedente más lejano de nuestras Mariquilla, Fuensanta La Moneta o Eva Yerbabuena. Lo dicho, copiemos de los catalanes. Pidamos el Sacromonte como Patrimonio de la Humanidad y hagamos de la Reja su señal de identidad.