El 'segundo' deja un baño de millones en Pinos Puente

El champán, la fiesta y el júbilo tomaron ayer el protagonismo en la localidad granadina de Pinos Puente, y es que la ocasión mereció una celebración por todo lo alto. Eran en torno a las 11:21 horas cuando Nicole Chungara y Youssef Salhi -los niños de San Ildefonso encargados de cantar la sexta tabla- se dirigieron a los notarios del Teatro Real de Madrid para mostrar el 4.536, número que había sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.

No habían pasado ni cinco minutos cuando el teléfono de la Administración número 1 de Pinos Puente recibía la llamada que todo lotero anhela contestar cada mañana del 22 de diciembre. Loterías y Apuestas del Estado confirmaba a David Valera y a Alfonso Entrena, quienes pese a haberlo visto por televisión no daban crédito a lo sucedido, que su administración había vendido ese segundo premio dotado de 1.250.000 por cada serie. Por primera vez desde que abrió esta administración en los años 60, repartían un premio así de contundente.

Pero la alegría no solo recorrió la calle Real de Pinos Puente, sino que también se desvió un par de calles más abajo, hasta la sede municipal de Izquierda Unida. De los 451 décimos expendidos por la administración pinera, 258 habían recaído en el grupo de izquierdas, que se encargó de repartir más de 32 millones de euros entre los vecinos de la localidad.

La noticia no tardó en expandirse, y antes de cumplirse las doce del mediodía, la Policía Municipal se veía obligada a cortar una de las calles más céntricas del municipio ante la llegada de decenas de personas para festejar, frente a esa Administración número 1, que la suerte había tocado a sus puertas.

El premio estuvo muy repartido por la geografía nacional, pero sin duda alguna, el pellizco más grande se fue para Pinos Puente, donde más de 300 familias -muchas de ellas con hijos pequeños, en paro y sin recursos- inundaron de lágrimas, cánticos e ilusión esta localidad granadina.

"Lo compré a última hora porque un amigo del Partido Comunista me lo había ofrecido varias veces. Siempre lo rechazaba porque apenas tengo dinero, pero ante su insistencia al final me decidí a comprarlo. Era el único décimo que llevaba, así que no tengo palabras para agradecérselo", relató entre lágrimas de emoción Serafín Campos, uno de los premiados, que gracias al dinero podrá saldar la hipoteca de su casa.

Entre abrazos, besos y saltos de alegría, Alba Heredia celebraba junto a sus allegados que en su familia habían caído 375.000 euros, tres décimos con los que podrán pagar deudas y "tapar agujeros".

"¡200.000 euros, dos décimos, dos me han tocado!", gritaba Miguel junto a sus hijos, cuando aún no se creía lo que le había sucedido. "Se lo compré al Partido Comunista porque un amigo milita en él y me lo ofreció. Al principio iba a comprar solo uno pero mi señora me dijo que le había gustado el número y decidí comprar uno para cada uno, y fíjate el ojo que tuvo", comentó este vecino de Pinos que dedicará el premio a cambiar su coche y a pagar "las trampas" con las que cuenta.

Si hay una "culpable" de que la mitad de esta gente celebrase ayer este segundo premio fue la concejal de IU en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Rocío Olmos. La edil de izquierdas, quien además es tesorera del grupo municipal, fue la encargada de elegir el número que vendería el partido para este sorteo navideño: "Fui a la administración y allí Alfonso me ofreció varios números. Elegí uno al azar y gracias a eso más de 200 familias están de celebración".

A los festejos de la agrupación se unieron también los diputados provinciales de IU Carmen Capilla y Manuel Morales, el secretario general del partido en Granada, Manuel Ortiz y el portavoz de IU Granada y concejal en el Consistorio de la capital, Francisco Puentedura, que junto al resto de agraciados celebraron este premio que permitirá a muchas familias necesitadas poder disfrutar de la Navidad.