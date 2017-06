Fátima Esmeralda está inquieta. No se consuela con la teta ni en brazos. Quizá esté cansada con el trajín de fotos, abrazos, besos, diplomas. "¿Otra foto, seño?". La pequeña, de cuatro meses, no ha faltado ni un día a clase desde que su madre, Coral, se reenganchó a los estudios de Secundaria. "Lo dejé cuando me quedé embarazada", cuenta la joven, que acaba de conseguir el título de la ESO. Estuvo con un pie y medio fuera del sistema. Coral se reenganchó. "A la semana de dar a luz ya estaba en clase". Quiere hacer un ciclo formativo y dedicarse a la tanatoestética. "Me llama la atención" eso de maquillar a los difuntos, asegura mientras reconoce que lo que de verdad le motiva es ir contracorriente.

Lorena no puede esconder los nervios poco antes de recoger su diploma. "Lo veía muy difícil y estuve a punto de tirar la toalla", reconoce. El acto de ayer quiso dar realce al logro de Lorena y otras catorce niñas que han conseguido terminar la ESO pese a ser firmes candidatas a formar parte de la estadística de fracaso escolar. Jóvenes que cumplen los 16 años y que no han conseguido terminar los estudios obligatorios. "Ellas no están en riesgo de exclusión. Están excluidas", resume uno de los docentes del programa Atrev-T, Rafael Funes, que imparte clases en el Luisa de Marillac, en el corazón de la zona Norte. Con él, las alumnas -menores, gitanas y madres- han leído la biografía de Pablo Escobar, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, a Neruda... "Estas chicas han llegado a hacer vectores". El problema no es el contenido de las asignaturas, asegura el docente. No son más torpes que los demás. El matrimonio o el embarazo son sólo el último empujón que algunas de estas niñas necesitan para salir de un instituto en el que, según Funes, nunca han llegado a encontrar su sitio. "Cuando vuelven", dentro de la oportunidad que les da el programa Atrev-T, "el avance es muy rápido porque hay una motivación detrás", indica Funes. "Se sienten importantes, actrices de lo que les pasa". En el aula comparten mesa con otras chicas en su misma situación, crean vínculos. Se ayudan, estudian y crían a sus bebés. "Nadie sabe lo que nos ha costado llegar hasta aquí", indica Rafael Funes, que señala que otra clave está en el en el entorno familiar. "Los padres están convencidos de que la educación es importante".

Ellas también han puesto lo suyo para sacar adelante sus estudios. "Son muy voluntariosas", asegura Fernando Moreillo es profesor de Lengua y Literatura en el IES Monte Orientales de Iznalloz. De su centro vienen cuatro estudiantes, radiantes. Moreillo abunda en el papel de las familias. "Están por la labor de que sus hijas estudien". El docente apunta a otro de los logros del programa. Las chicas sirven de ejemplo para otros niños que pueden estar en su misma situación. "Ese es el objetivo de actos como éste".

Una de las alumnas de Moreillo es Luz de Alba. Quiere estudiar enfermería. "Todo en la vida cuesta", asevera con una sonrisa. Laura, compañera de instituto y en el programa, sueña con ser bailaora, pero pisa la tierra y asume que seguirá con sus estudios en un ciclo formativo, "quizá de integración, no lo tengo muy claro". A primeros de curso se mudó a Almería. Regresó a Iznalloz y a la rutina de sus clases. En tres meses condensó el esfuerzo de todo el curso. "De media he sacado un siete".

El delegado territorial de Educación, Germán González, explicó que el objetivo de programas como el Atrev-T es "abrir la puerta" para que estas jóvenes puedan "construir un proyecto de vida". El en acto estuvo acompañado por la fiscal de Menores, Rosa Guerrero, que mostró su "orgullo" por lo conseguido por estas quince granadinas.

El Atrev-T tiene otra versión para el alumnado masculino que abandona los estudios antes de los 16 años sin acabar la Secundaria, el Atrevi2. Este curso han sido cuatro los granadinos que han conseguido titular gracias a esta iniciativa del área de Compensatoria de la Delegación provincial, dirigida por Miguel Ángel Caballero.