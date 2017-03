Dos semanas en huelga de hambre por el derecho a una renta básica

El activista Paco Vega, en huelga de hambre desde el pasado 8 de marzo, llegó ayer a Granada para seguir reivindicando el derecho a una renta básica. La lucha de Vega pretende la aplicación del artículo 23 del Estatuto de Autonomía que dice que todos los ciudadanos que estén en situación de pobreza, paro indefinido o parados de larga duración sin prestaciones tengan derecho a una renta básica.

"Llevo desde el 8 de marzo pidiendo que se cumpla lo que está recogido en el estatuto de autonomía para Andalucía que dice que todos tenemos derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas. Está recogido desde hace diez años en el estatuto, así que ya es hora de que se cumpla, porque la renta básica no es caridad, es un derecho", apuntó el activista de 64 años. Vega explicó que están "hartos" de ver a personas haciendo cola en las puertas de los comedores sociales "para hacer algo tan básico como comer, o mujeres víctimas de violencia de género que tienen que seguir soportando al canalla maltratador porque no tienen una renta básica". Vega afirma que no dejará la huelga de hambre hasta que le reciba la consejera de Igualdad para expresarle su reivindicación.