Algo está cambiando. Al menos a pie de calle y con voz (mayoritariamente) femenina. La nueva y pujante conciencia de género se instala en la atmósfera de las plazas. Una de ellas estuvo ayer en Granada que fue tomada por más de mil personas que clamaban contra la sentencia de la manada. La cita se acabó convirtiendo en una manifestación improvisada que recorrió el centro de la ciudad y finalizó en la Fuente de las Batallas. Gritos como "No es no, lo demás es violación", "Esta sentencia también es violencia", "Hermana, aquí está tu manada", "Yo sí te creo" o "Basta ya de justicia patriarcal" se escucharon alto y claro desde que comenzara la concentración ciudadana en Plaza Nueva, frente a la sede del TSJA, unos minutos antes de las 20:00 horas.

Como indicaba Paqui Fullerat, de la Plataforma 8 de Marzo de Granada, la de ayer fue una concentración improvisada, que "nació a raíz de conocer la sentencia" y comenzó a correr como la pólvora entre los ciudadanos, plataformas y colectivos como el de las Periodistas de Granada, que lanzaban estas palabras ante la sentencia de la Audiencia de Navarra: "El 8-M dijimos muchas mujeres alto y claro que queríamos que la sociedad tuviera en cuenta nuestra seguridad y nuestros derechos. Hoy no hay más remedio que recordar que lo que ha sucedido en la Audiencia de Navarra es absolutamente intolerable e incompatible con una sociedad democrática donde haya mujeres libres". De este modo se sumaban al mensaje la Plataforma 8-M, que argumentaba que la gente ha tenido la necesidad de lanzar su grito de protesta, y se preguntaba "¿cuántas mujeres que han sido violadas no van a pensar que no sirve de nada ir al juzgado si no hay garantía de que se reconozca el daño que les han hecho?".

De este modo y completando las palabras de Paqui Fullerat de esta plataforma feminista, las Periodistas de Granada sentenciaban que en el caso de "los hombres en los que su cultura sexual provenga de los prostíbulos y la pornografía no pueden dar lecciones de Justicia".

"Lo interesante de esta convocatoria es que no ha surgido de ninguna plataforma concreta, si no que nos hemos buscado unas a otras", explicaba Fullerat minutos antes de comenzar la concentración que se unió a las que colmaron, de Norte a Sur, las plazas de la mayoría de ciudades españolas. Entre ellas las convocatorias de Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Salamanca, Oviedo, Gijón, Murcia, Cartagena, Cádiz, Almería, Jaén o Valencia demostraron que el pasado 8 de marzo fue realmente el precedente de un futuro que mira hacia la igualdad de género.

Con el ánimo feminista bien encendido se alzaban también miles de pancartas que rezaban mensajes como: "Seguirá habiendo manada donde se proteja a los lobos", "Hoy la Manada viste toga", "Hermana, aquí está tu manada" o "No es abuso. Es violación", que ayer colmaron las calles del centro de la capital con un mensaje claro y muy difundido durante el multitudinario e histórico pasado 8-M: "Si tocan a una nos tocan a todas".