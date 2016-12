La superstición trae mala suerte. En este último sorteo de lotería de Navidad he tenido la oportunidad de comprobar en dos ocasiones que no valen las corazonadas a la hora de buscar la suerte. Siempre hay una realidad que se impone y que hace cierto ese refrán que dice que unos nacen con estrella y otros estrellaos. Verán. Yo había comprado el día 13 en la administración número 13 (la que está en la Carrera de la Virgen) un décimo terminado en 13. Para ser más consecuente con mi carácter supersticioso esperé en la puerta de la administración a que fueran las 13 horas y 13 minutos para realizar la compra. No me tocó el gordo pero sí 120 euros. Como había invertido 20, las ganancias fueron de 100 euros. Me puse contento porque es una de las pocas veces que he ganado algo a la lotería, a pesar de que juego bastante, sobre todo cuanto más viejo soy. Es curioso esto de la lotería, la gente que más juega es la que más años tiene. Un joven apenas juega, a pesar de que tiene toda la vida por delante y podría vivir como un marajá con lo que le tocara. Sin embargo, los que más jugamos son los que peinamos canas, los que tenemos la vida prácticamente resuelta o nos quedan pocos afeitados. ¿Para qué jugamos los viejos si nos queda tan poca vida para disfrutarla? Hay quien dice que jugamos para luego dárselo a los hijos y a los nietos, pero yo creo que esa es un argumento muy simplista del asunto. Habría que preguntarles a muchos jubilados que hacen colas estos días en las administraciones para comprar lotería. Muchos seguramente dirán que para pagarse una buena residencia, una de cinco estrellas, porque la vejez empieza a ser muy cara.

En fin, en eso iban mis reflexiones mientras iba para mi casa por los Alminares. En eso y en comprobar a través del móvil que en los demás décimos que llevaba no me había tocado nada. "Lo sentimos, su décimo no ha sido agraciado", me decía el puto móvil cada vez que ponía un número en la aplicación en donde se comprueban los números. Esto ha cambiado mucho. Antes la gente tenía que esperar al día siguiente a que la lista saliera en los periódicos, pero ahora al instante sabes que, como mínimo, seguirás otro año más de pringao. El caso es que el día estaba luminoso y yo iba haciéndome la idea de que, al menos, había ganado cien euros.

La sorpresa fue que al coger el coche por la tarde. Me encontré con una notificación del Ayuntamiento en el parabrisas. Era una multa. Me habían clavado cien euros por aparcar en un sitio en el que todo el mundo aparca y donde nadie cree que ahí pueden multar. En la plaza Santa Gertrudis de Avellaneda. Alguien me dijo que los policías locales a los que no les ha tocado la lotería salen ese día como desbocados a poner multas. No se sabe si porque están cabreados o simplemente para joder a los ciudadanos y darles las navidades. Bueno el caso es que lo que había ganado por la mañana lo había perdido por la tarde.

El otro caso de inútil corazonada la tuve cuando la última vez que estuve en Pinos Puente compré un décimo de lotería del PP porque coincidían las iniciales del partido con las del pueblo. Otro presentimiento fallido porque al partido que le ha tocado con el segundo premio es al comunista y en un número que termina en 36, el año que empezó la guerra, que también es casualidad.

Después de estos dos casos de presentimientos inútiles me siento como aquel del chiste que estaba decaído en un bar y llegó un amigo y le preguntó qué le pasaba. Entonces le contó que él tenía una predilección especial por el siete porque su vida estaba abonada a ese número. Había nacido un día siete, su carnet de identidad era el 77.777.777, vivía en una casa número siete y trabajaba en la empresa de lejía 'Los tres 7'. Creyó que este número podría sacarlo de pobre y con una corazonada fue a la administración número siete a comprar un décimo de lotería acabado en siete. Le tocaron siete mil euros. Como creyó que estaba en racha, fue al hipódromo y apostó todo al caballo número siete.

-¿Y ganó el caballo?-, le preguntó el amigo.

-Qué va. Entro el séptimo el hijoputa.