2018 La sequía continúa

El invierno, que comenzó ayer a las 17:28 hora peninsular, se prevé que sea más cálido de lo normal y con precipitaciones poco significativas, después de un otoño también especialmente caluroso. Así lo ha manifestado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín.

El trimestre invernal, que se prolonga hasta marzo, tendrá temperaturas superiores a las medias registradas históricamente en Andalucía. Y, con respecto a las precipitaciones, no se aprecian señales significativas de lluvia, éstas estarán dentro de los parámetros normales para esta época del año. Desde Aemet apuntan que, aunque esto último "hay que verlo en positivo", con ellas "no se solucionará la sequía".

Octubre fue extremadamente cálido, con una anomalía de 3,7 grados más de lo normal

En cuanto a las previsiones más inmediatas, López Cotín habla de una Nochebuena "tranquila", mientras que a partir de la Navidad ya sí se prevé la llegada de una "típica" perturbación borrascosa que entraría por el noroeste de la Península y que probablemente afectará a buena parte del oeste peninsular, incluida Andalucía, que podría registrar algunas precipitaciones e irán acompañadas por un aumento de las temperaturas que empezarán a apreciarse a partir de este fin de semana.

El año 2017 ha sido "muy cálido". En lo que respecta a Granada, las temperaturas máximas han estado muy por encima de la media de los valores máximos (periodo 1981-2010). De enero a noviembre, ocho meses han sido más cálidos de lo habitual. Sólo enero fue "normal". Marzo fue cálido; febrero, septiembre y noviembre, muy cálidos; y abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre, extremadamente cálidos. Con todo, el mes con más anomalía de temperatura respecto a la media fue junio, con 4,4 grados más de lo habitual para la media del mes.

El mes más anómalo este otoño ha sido octubre, "extremadamente cálido" en la provincia de Granada y con una temperatura media mensual de 19,7 grados, hasta 3,7 puntos por encima de lo habitual. Septiembre y noviembre también fueron "cálidos" y con una anomalía térmica media de 1,5 y 1,4 grados, respectivamente, por encima de lo normal.

Una de las principales características de este periodo, según explicó Luis Fernando López Cotín, ha sido el "fuerte contraste térmico en el transcurso del día, con anomalías en las máximas de 2 grados más de lo habitual y de 0,3 por debajo en las mínimas. Esto se justifica en el predominio de las condiciones anticiclónicas. Al estar los cielos despejados y sin flujos de viento, el enfriamiento nocturno es "eficaz", al igual que el calentamiento solar.

Sí es cierto que durante los primeros 15 días de diciembre, los termómetros en Andalucía han estado un grado por debajo de lo normal, destacando, además, los efectos de la borrasca Ana (10 y 11 de diciembre).

En lo que respecta a las precipitaciones, éstas han estado muy por debajo de lo normal en Granada para esta época. Septiembre fue "muy seco", el porcentaje de precipitaciones fue del 5%. Octubre sí fue normal con un porcentaje de precipitaciones mensual sobre la media del 49%. En noviembre volvió la sequía con un mes "muy seco", con un déficit del 68% con respecto a la media.

La Agencia Estatal de Meteorología explica que "para hablar de cambio climático sólo podemos fijarnos en las temperaturas, no en las precipitaciones", ya que España "es un país de grandes sequías y, aunque sabemos que va a llover menos, no podemos atribuirlo al cambio climático". Según la Aemet, "la culpa del un otoño sin apenas precipitaciones hay que buscarla en el predominio de una situación de bloqueo anticiclónico, que no ha permitido la entrada de borrascas a la Península ni de temporales en la zona levantina".