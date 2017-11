Los servicios públicos, clave para 'atar' los habitantes de los entornos rurales

No es lo mismo vivir en una gran ciudad que hacerlo en un municipio de menos de 500 habitantes, pero está claro que hay una tabla de servicios básicos que debe ser ajena al número de residentes, aunque muchas veces no lo sea. Erradicar la desigualdad territorial no es batalla de un solo día, pero es esencial para evitar la despoblación que ya está amenazando a los entornos rurales.

Así lo pusieron de manifiesto ayer instituciones y municipios en las jornadas sobre la despoblación y sus vías de solución, organizadas por la Junta de Andalucía en Laroles. La elección de este municipio no fue casual, ya que la Alpujarra y el Valle de Lecrín son dos de las comarcas donde más se deja sentir la 'fuga' de habitantes. Casi un centenar de representantes de colectivos, instituciones y organismos públicos de Granada, Almería y Málaga participaron en unas jornadas en las que se puso de manifiesto la "necesidad" de reforzar los servicios públicos e impulsar proyectos de desarrollo para 'atar' la población a las zonas rurales.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Junta, Fernando López Gil, fue el encargado de inaugurar las jornadas junto a la delegada del Gobierno, Sandra García, el presidente de la Diputación, José Entrena, la delegada del Gobierno de Almería, Gracia Fernández, y la alcaldesa de Nevada, María Dolores Pastor.

Durante el acto, López Gil llamó la atención sobre el trabajo de la Junta para garantizar la igualdad del territorio en servicios básicos como sanidad y educación, aunque reconoció que "es necesario actuar contra las desigualdades y la falta de oportunidades" que afecta a los distintos territorios.

El presidente de la Diputación, por su parte, destacó que frente a la despoblación "no hay otro camino que ofrecer servicios públicos de calidad, mejorar las vías de comunicación de las redes provinciales, promover y fomentar el consumo de productos propios, asesorar a las empresas y dar acceso a la cultura y el deporte". Además, indicó que es "urgente" reclamar al Estado programas de empleo específicos para los municipios en riesgo de despoblación.

La jornada, que dará forma a una declaración institucional, no será una raya en el agua. El viceconsejero indicó que la Junta se integrará en un foro a nivel nacional de comunidades autónomas que trabaja contra la despoblación, y recordó que Aragón y Castilla-La Mancha ya han incorporado programas europeos y financiación extraordinaria para poner en marcha proyectos integrales que garanticen el arraigo.