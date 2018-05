"Yo sigo viviendo de alquiler en un piso con 40 metros cuadrados"

-ha visitado Granada con dos temas señalados en rojo en su agenda: el comedor del instituto Gómez Moreno y la huelga de los MIR para mejorar sus condiciones, una movilización criticada por el médico Jesús Candel, con el que ha tenido sus roces en las redes sociales. ¿Acudirán a la manifestación del 10 de junio en Sevilla convocada por Spiriman?

-Spiriman ha tenido un papel muy relevante en la movilización sanitaria, es una obviedad, por lo que una persona con tanta relevancia defienda la sanidad pública me parece de un gran valor. Pero no es el único agente sanitario, las mareas blancas se reparten por toda Andalucía como consecuencia de la nefasta gestión de la salud. El sistema sanitario da la sensación de estar al borde del colapso, por primera vez estamos dando pasos atrás en materia sanitaria y eso genera ansiedad entre los profesionales, que están cansados de gestionar miseria. Respecto a la manifestación, hemos decidido en un consejo de coordinación que vamos a acudir en el marco de las mareas de las que formamos parte.

-Podemos Granada no tiene secretario general desde el pasado 2 de enero y, en temas capitales como la defensa de la Sanidad o la llegada del AVE, esta labor recae sólo en los parlamentarios. ¿Se han perdido tres años?

-Quienes sostienen al partido en esta ciudad son los círculos y siguen funcionando. A nivel mediático los diputados y los parlamentarios por Granada están haciendo un gran trabajo, aunque ahora hay un proceso a nivel estatal para elegir a los secretarios generales de capitales como Granada. Es obvio que ha habido un conflicto que ahora va camino de resolverse con una nueva dirección.

-Ciudades como Motril no tienen secretario general ni Consejo Ciudadano Municipal porque lo impide el reglamento. ¿Eso supone entregar la provincia a IU que sí tiene una fuerte implantación en los pueblos?

-Yo no lo entiendo así, un círculo puede tener un portavoz. La base de la organización tienen que ser las asambleas y las personas que trasladen las decisiones tomadas. Esto puede ser a través de un secretario general, un consejo ciudadano o el portavoz de un círculo.

-En cuanto a la precampaña para las elecciones andaluzas, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, defiende que no es seguro ni mucho menos que usted vaya a liderar la confluencia entre ambos partidos y que será algo que decidan las bases. ¿Comparte este diagnóstico?

-Es verdad, es una decisión que se tiene que tomar de manera consensuada y sin enfrentamientos. Creo que la confluencia va a salir bien porque es un proyecto ganador en el que nadie se impone a nadie, es un encuentro entre dos organizaciones que quieren sumar a más gente y que se va a ofrecer a las asambleas locales para aquellas que quieran hacer uso de esta herramienta. No va ser una imposición a los círculos de Podemos. Las negociaciones y relaciones entre Maíllo y yo son inmejorables, por lo que vamos a solventar todos los escollos.

-Podemos no está presente en el Ayuntamiento desde que se desvinculó oficialmente de Vamos Granada. De cara a una confluencia, la cara más conocida sería el concejal de IU Francisco Puentedura, ¿podría ser la primera opción para encabezar las listas?

-Lo decidiremos por primarias, como hacemos en todos casos, aunque en muchos lugares podemos contar con personas independientes de la ciudad que quieran participar de un proyecto de confluencia y de los que ahora no tenemos sus nombres y sus apellidos en la cabeza.

-¿Desde el Parlamento se percibe el cierto resentimiento que parte de la ciudadanía puede tener con Andalucía occidental?

-Se percibe y tiene su lógica porque tiene su parte de realidad. Se han cumplido los 25 años del AVE entre Sevilla y Madrid y no tenemos trenes en Granada, donde hay infrainversión no solo en infraestructura, también en los tejidos productivos. Es normal que una parte de Andalucía no se sienta representada por un Gobierno que en esencia es centralista y sevillano. Es verdad que Andalucía es una comunidad infrafinanciada en el marco estatal, una de las comunidades que menos reciben.

-El historiador Julián Casanova dice que tras las crisis vienen épocas en las que las aguas vuelven a su cauce. ¿Las encuestas reflejan esto?

-Las aguas no han vuelto a su cauce, lo que se observa es que el bipartidismo ha terminado como realidad electoral en España. Tardará más o menos por las propias normas electorales que tienden a reforzar el bipartidismo, aunque ahora parece que domina Cs pero no se separa demasiado del resto de fuerzas. En Andalucía va a tardar más tiempo, aquí los cambios se producen a fuego lento porque tenemos una realidad rural que, afortunadamente para muchas cosas, se piensa las cosas con más tranquilidad y no con la novelería de las ciudades, en los pueblos son más escépticos. Esto va a hacer que el bipartidismo tarde más tiempo en caer en Andalucía, aunque el PP va a hundir ya porque en su espacio de crecimiento natural, las zonas urbanas y las costeras, Cs ya le está disputando la supremacía. El PSOE, si somos capaces de hacer una alternativa fiable en el ámbito rural, también irá bajando. De hecho el PSOE no adelanta las elecciones porque saben, nosotros también, que las encuestas no les dan una mejora respecto a las últimas elecciones.

-¿Se imagina a Juan Marín como vicepresidente de la Junta?

-Sí, aunque sería un paso más en la derechización del PSOE, el susanismo más reaccionario. Sería una mala combinación y nosotros trataremos de llegar a acuerdos para la recuperación de derechos en Andalucía. Para Susana Díaz siempre ha sido más fácil la alianza con Cs porque entendía que Podemos socavaba su base social, pero se está dando cuenta de que ha abierto tanto el espacio a su derecha que ahora también le quita votos Cs. Creo que van a escenificar un giro a la izquierda y nos van a tender la mano, algo que ya se ve en los últimos debates.

-¿Significa esto que va a bajar el nivel de tensión entre usted y Susana Díaz?

-No creo, el problema no es la gente que se siente vinculada al socialismo, yo estoy orgullosa de la resistencia histórica de mi tierra a la derecha y al PP. Pero al mismo tiempo no me gusta esa visión clientelar de la política, ese aparato del PSOE que no tiene que ver con la lucha sindical ni con la lucha por la democracia, esos niños probeta del socialismo que se han criado en una sede y con los que tenemos tantas dificultades para entendernos, porque con los viejos socialistas no tenemos tantos problemas para entendernos porque manejamos códigos similares. No es así con las juventudes del susanismo...

-El tema de Cataluña se señala como el origen de una posible fuga de votos de Podemos en Andalucía. ¿El controvertido chalé de Pablo Iglesias puede tener este mismo efecto?

-A mí me llama la atención que se ponga esta lupa sobre dos personas que se compran un chalé que, por cierto, yo no tendría en la vida porque carezco de esos ahorros. Yo tengo un sueldo de profesora con el que pago un piso de alquiler de 40 metros cuadrados, eso lo sé yo y todos los andaluces. Pero si hay una persona con los ahorros suficientes para tener esta vivienda, mientras haya ganado honradamente el dinero y cumpla el código ético del partido no debe haber más problemas con todo lo que hemos visto en este país.