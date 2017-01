Los sindicatos decidirán mañana si se sientan a hablar con Salud

Los cuatro sindicatos que rompieron el pasado viernes las negociaciones con Salud CCOO, CSIF, Satse y UGT decidirán mañana si asisten a la reunión convocada por la Junta de Andalucía para buscar soluciones a la crisis sanitaria. Según informó el Servicio Andaluz de Salud la intención es citar mañana a los cuatro sindicatos a un encuentro que contará con la participación del director gerente del SAS, José Manuel Aranda, la directora general de Profesionales, Celia Gómez, y la gerente del Complejo Hospitalario, Cristina López.

Para el secretario provincial de Satse, José Sánchez, la Junta de Andalucía solo tiene dos caminos si desea contar con la participación de este sindicato en estos encuentros: garantizar con cifras y hechos la puesta en marcha de dos hospitales completos y derogar la orden de fusión hospitalaria. Petición, esta última, que también será solicitada por el sector crítico en una nueva concentración convocada por el médico Jesús Candel el próximo 1 de febrero en Plaza Nueva. "No puede ser que la Junta y la gerente de los hospitales diga que hemos firmado una propuesta y no un acuerdo", destacó Sánchez quien desconfía de las intenciones de la administración en cuanto a la redistribución del mapa sanitario.

La directora general de profesionales y la gerente también acudirán al encuentro

De la misma forma, Isabel López de UGT, relató ayer que el sindicato todavía no ha decidido si acudirá a este encuentro después de la rotura de las negociaciones. "Oficialmente no tenemos ninguna notificación de reunión para el lunes por lo tanto no hemos decidido si nos vamos a sentar o no", destacó López que recordó que "queremos hechos y no palabras; nos tienen que demostrar que vamos a tener dos hospitales completos, que nos los presenten y nos muestren la cartera de servicios con las especialidades que van a ubicar en uno y otro hospital", remarcó López.

En este sentido, cabe resaltar que tanto el Sistema Andaluz de Salud como la gerente del Complejo Hospitalario, Cristina López remarcaron ayer los esfuerzos que se están llevando a cabo para ampliar la plantilla, mantener las dos cocinas o avanzar en el diseño de dos hospitales completos. De hecho, y a pesar de las diferencias desde el SAS se anunció el viernes la citada reunión con los sindicatos así como la continuidad de los encuentros de la comisión técnica formado por una veintena de profesionales. Las diferentes alternativas se elevarán al pleno de ambas Juntas para su propuesta final a la dirección gerencia y, posteriormente, tal como se recoge en el acuerdo, se procedería a una nueva reunión con los sindicatos firmantes. Habrá que esperar para conocer si éstos reanudan las conversaciones o mantienen el puso a la Junta de Andalucía.