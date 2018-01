Los sindicatos piden más personal para el plan de mejora de Urgencias

El plan de mejora de las Urgencias que quiere aplicar Salud en los hospitales públicos y del que el lunes dio un avance en Sevilla la consejera, Marina Álvarez, requiere de personal y medios para llevarlo a cabo. Es la conclusión al a que llegan los sindicatos en una primera lectura de las medidas propuestas por la Administración para mejorar la identificación de pacientes y su control y evitar así casos de usuarios 'olvidados' tras las dos muertes registradas en Antequera y Úbeda.

Los sindicatos no han recibido oficialmente noticias de estas propuestas de mejora pero tras su análisis consideran que son buenas para mejorar pero que requieren personal y medios. Y sobre todo atajar un problema "crónico" de las Urgencias en invierno por la gripe, que aseguran no es de este año sino que ocurre todos los inviernos agravado por la falta de profesionales y contrataciones para atender la demanda.

Según el secretario provincial del Sindicato de Enfermería Satse, José Sánchez, para solucionar los problemas de los servicios de Urgencias es necesario "más personal, más camas y más espacios", además de "campañas de información y concienciación sobre su uso a los usuarios". Una solución, dice, sencilla si hay más recursos y plantillas, clave para poder mejorar la atención. "En Virgen de las Nieves por ejemplo han prorrogado un mes más los contratos por el plan de alta frecuentación ante la epidemia pero con el aviso de que si bajan los casos se pasa a contrato de 15 días", asegura, por lo que reclama mejoras en las contrataciones y refuerzos.

Desde el Sindicato Médico, Carmen Serrano, aseguró que las medidas de mejora del control presentadas públicamente, como las pulseras identificativas o el refuerzo de la vigilancia de pacientes, "públicamente están muy bien pero no tienen soporte ni plantea mejoras de personal". Serrano insistió en que "lo que se echa en falta es más personal y que se sustituyan los que no están ya que no dan a abasto", dijo, reclamando también mejoras y personal para Atención Primaria, para el que también Salud tiene un plan "ambicioso" pero sin personal.

Para Victorino Girela, de CSIF, Salud "se ha visto desbordada por la situación caótica que ocurre año tras año. Los circuitos no funcionan y la Atención Primaria no resuelve muchos procesos y la gente prefiere ir a Urgencias. Un reflejo de lo que denunciamos: que no invierte en Sanidad. Al final por muchas pulseras que pongan están desbordados, no lo van a resolver". Según Girela, puede que alguna medida mejore en algo pero "no es un problema de catalogación o triaje" sino de personal.

Desde CCOO, Félix Alonso aseguró que Salud tienen que ser más "consciente de que hace falta más personal. El Plan de Alta Frecuentación lo único que hace es paliar el déficit", por lo que aseguró que si se deciden cambios en protocolos tienen que ir acompañados de personal y recursos. "Tendremos que ver a quién se les adjudica las nuevas funciones de vigilancia, y sobre todo concienciar a la gente". Además valoró la medida de que se controle la presencia de familiares. "En el acceso a Urgencias a partir de cierto punto no pueden estar todos los familiares. Puede ser complicado implantarlo", dijo Alonso, que dijo también que uno de los problemas de este invierno ha estado en los centros de Primaria, "donde no ha habido médicos para reforzar".

El plan que comunicó Salud el lunes para mejorar la asistencia urgente y vigilancia a pacientes frágiles incluye medidas como pulseras con nombres y apellidos además de colores para facilitar la identificación del paciente; rondas para vigilar el estado de los enfermos o agrupar en zonas diferenciadas a los frágiles para mejorar su seguimiento; mejora en la localización y búsqueda activa de pacientes que no contesten las llamadas para evitar que se queden 'olvidados'; controles a la salida o localización por radiofrecuencia en caso de pacientes que abandonan el hospital antes de ser tratados; asignar enfermeros referentes a cada paciente desde el triaje; o reforzar el control de las visitas de familiares permitiendo sólo uno en zonas reservadas.