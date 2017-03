"La situación es perentoria, ayer mejor que hoy para tomar decisiones"

Abrir un proceso para iniciar la remunicipalización de determinados servicios como el agua, la limpieza o el transporte tendría un resultado a largo plazo. El concejal de Economía explicaba ayer que la situación del Ayuntamiento de Granada es tan perentoria que exige que se tomen medidas ya, "ayer mejor que hoy", y que muchas de las medidas que se plantean, aunque pudieran generar un ahorro, no lo harán de forma inmediata, sino a medio o largo plazo. "Si tengo que rescatar un contrato vigente por el cual Emasagra pagó en su día un canon que la ciudad cobró y no termina la concesión, tendré que devolver el dinero", recordaba el responsable de Economía. Eso supone que tomar una medida de este tipo de hoy para mañana genere gastos. "No conviene confundir un debate que necesariamente tendremos que tener en esta ciudad y en España sobre los servicios públicos mude otro tipo de debate que es ¿qué hacemos mañana?". Y en este punto el concejal de Economía recordó que el Ministerio de Hacienda ya le ha pedido a Granada un plan de saneamiento para poder conceder a la ciudad tres años más de carencia y un poco de oxígeno para "arreglar" la situación económica en la que se encuentra la capital. En este sentido pidió que no se engañe a los ciudadanos confundiéndolos con el debate más inmediato que es "¿qué hacemos mañana?".