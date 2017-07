Los socialistas piden en el Congreso que se "recapacite" sobre el 'bypass' del AVE barato

Diputados del PSOE en el Congreso registraron ayer una proposición no de Ley sobre el proyecto en la red de Alta Velocidad de 'bypass' de Almodóvar del Río para que se debata en la Comisión de Fomento. Los socialistas invitaron así al Gobierno a que "recapacite" sobre su planteamiento inicial ante dicho proyecto y acepte una alternativa. El 'bypass' para la conexión de las líneas de AVE de Sevilla y Málaga a la altura del municipio cordobés Almodóvar del Río es un proyecto que acortará el tiempo de viaje entre Sevilla y Málaga y, además, reducirá en su día el tiempo de acceso a Granada en AVE. Dicho proyecto se encuentra en fase informativa, donde todavía se está estudiando cómo llevarlo a cabo, aunque el Gobierno ya tiene una propuesta.

En concreto, el PSOE solicita al Gobierno a que, antes de continuar con el proyecto, intente llegar a un consenso en el marco de una mesa de trabajo donde estén presentes tanto los representantes del Gobierno como representantes de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos y diputaciones de Córdoba, Sevilla, Granada, y Málaga.

El diputado del PSOE en el Congreso por Sevilla, Antonio Pradas, aseguró que con esta proposición no de Ley se viene a "denunciar que "lo que se proyecta no está de acuerdo con los criterios básicos de eficacia y seguridad". Según Pradas, la idea del Gobierno para llevar a cabo el 'bypass' es "un retraso" porque pretende una curva en la vía responsable de la conexión de un radio de 500 metros, algo que "no va en consonancia con las soluciones que se están adaptando en el resto de España", que no cumple las condiciones de "seguridad y eficacia", es "economicista" y, además "solo supone 20 minutos de ahorro" en el viaje.