Los socialistas 'cosen' una lista de consenso para el Congreso Federal

Tras la tempestad de las primarias el PSOE de Granada aprobó ayer con el 93% de los votos la lista de delegados al 39 Congreso Federal de los socialistas que oficializará el retorno de Pedro Sánchez a Ferraz, un consenso que supera al logrado en los anteriores congresos extraordinarios. La lista de la delegación granadina la encabeza la secretaria general del PSOE provincial, Teresa Jiménez, que reiteró la felicitación "a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que ha ganado las primarias". En segundo lugar aparece Antonio Agudo, secretario general de la Juventudes Socialistas, mientras que en tercera y cuarta posición figuran María Ángeles Blanco y Alfredo Alles, alcaldesa de Órgiva y concejal de Economía de Baza, respectivamente. Además de Teresa Jiménez, también aparecen nombres que aparecen en las quinielas para disputar la secretaría general del partido, caso del alcalde de Maracena, Noel López, o el secretario general del PSOE de la capital, Chema Rueda, además del presidente de la Diputación, José Entrena, que podría encabezar la candidatura 'oficialista' en caso de que la actual responsable del partido decida no presentarse al Congreso Provincial que tendría lugar el próximo otoño. En cuanto a pesos pesados del partido, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, está en el puesto 14; los diputados Elvira Ramón y José Martínez Olmos en el 24 y el 33, respectivamente; la consejera de Igualdad, María José Sánchez, en el 35; la parlamentaria andaluza Olga Manzano en el 17 y el alcalde de Jun y 'hombre fuerte' de Pedro Sánchez, José Antonio Rodríguez Salas, en el puesto 26.

Una lista cremallera integrada por 19 mujeres y 18 hombres que responde a los criterios de "representación territorial y de paridad", según Teresa Jiménez, que recordó en su intervención que "las primarias ya han acabado" y que la vista de los socialistas está ya puesta en el Congreso Federal "para que gane el PSOE, para que dejemos de hablar de nosotros y nos centremos en los que nos motiva a ser socialistas: mejorar la vida de las personas". En este sentido coincidió con Chema Rueda, que tras el congreso defendió que la lista refleja de manera "razonable" el resultado de las primarias en Granada, donde Susana Díaz consiguió casi el 60% de los votos, mientras que Pedro Sánchez rozó el 35%. "Todo el mundo está representado", continuó Rueda para resaltar a continuación el consenso del 93%, por encima de otros cónclaves en los que no se llegó a este grado de acuerdo.

Por su parte, Teresa Jiménez indicó que tiene que cerrarse una etapa interna "de tensiones" que ha durado demasiado tiempo y que no ha sido "cómoda" para nadie. ¡ "Nos une nuestra lealtad a las señas de identidad socialista, el rechazo a las políticas nefastas del PP y al populismo que ha impregnado la vida política y que no puede contaminar al PSOE. Nos une nuestra experiencia y grandes logros, las ganas de dar respuesta a los nuevos retos que tenemos por delante en un tiempo que sigue siendo difícil para la mayoría de los españoles y cambiante para los que vivimos en él", comentó. "Escoger de entre casi 7.000 militantes, que trabajan por este partido, a 37 compañeras y compañeros no ha sido fácil porque había mucho y bueno donde elegir", reconoció Teresa Jiménez para destacar que esta representación "da la seguridad y la confianza de que estaremos bien representados en el 39 Congreso Federal al que acudiremos con la actitud de consenso y con un mandato de unidad".

El PSOE provincial repetirá este proceso de cara al congreso regional, que estaba previsto que se celebrara en septiembre pero que finalmente tendrá lugar el último fin de semana de julio. Comenzará de nuevo el proceso de presentar candidatos, recoger avales, hacer campaña, celebrar primarias y cerrar el proceso con un congreso en el que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Díaz se presentará a la reelección. Será el momento de dar otro 'zurzido' al partido.