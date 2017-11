Un software de la UGR permite bajar un 20% el consumo energético

Los gastos de operación de un edificio, una vez finalizada su construcción, suponen un 80% del total de su coste. Alrededor de la mitad de estos gastos se deben al consumo de energía de los equipos de aire acondicionado e iluminación, en cuya producción además se genera el 90% del dióxido de carbono emitido durante toda la vida útil del edificio. Los edificios, y en particular aquellos dedicados a usos no residenciales (oficinas, hoteles, aeropuertos, etc.), incorporan numerosas medidas arquitectónicas destinadas a reducir el consumo de energía. Sin embargo, para aprovechar este potencial es necesario optimizar la gestión del equipamiento, ajustando su utilización a los requisitos de los ocupantes.

El proyecto Energy IN TIME, desarrollado por investigadores del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, en colaboración con universidades, empresas y centros de investigación de 8 países, permite elaborar un plan para ahorrar en electricidad.

Tal y como indicó el investigador de la UGR y coordinador del equipo técnico, Juan Gómez Romero, "los resultados obtenidos en las pruebas reales han demostrado un ahorro respecto a la operación habitual por encima del 15% en muchos casos, llegando a superar el 25% en Helsinki". El software que ha salido como resultado de la investigación, la cual ha sido financiada por la Comisión Europea y la UGR, se espera que esté en el mercado en un plazo de dos años.