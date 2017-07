El aluvión de solicitudes complica la tramitación de DNI y pasaportes

"No me ofrecen cita hasta el mes de agosto", explica Elena, una de las personas que acudieron ayer por la mañana a las oficinas de la Policía en el Distrito Norte para renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La situación no es exclusiva de esta zona de Granada, sino que el caos y el colapso administrativo afecta a toda la provincia. Ya no se dan las colas para personas sin hora que existían hace unos años, pero los que precisen de renovar u obtener su DNI o expedir un pasaporte para viajar fuera de la Unión Europea, deben esperar hasta dos meses dependiendo la oficina en la que pidan la cita.

El sistema informático de cita previa tampoco funciona a pleno rendimiento, mostrando huecos libres unos días concretos, y ocultándolos en búsquedas posteriores. Así, consultando la oficina del Distrito Sur el pasado 7 de julio, no había ninguna cita disponible hasta el próximo 21 de agosto, es decir, el usuario debería esperar casi dos meses. En cambio, consultando el sistema durante el día de ayer, aparecían horas durante algunos días del mes de julio, evidenciando problemas que obligan a algunas personas a aceptar citas en fechas lejanas.

La situación no mejora en el caso de necesitar con urgencia un documento, ya que acudir a la oficina sin cita previa no garantiza poder renovar durante el día, ya que los administrativos se ven obligados a repartir diferentes horas a lo largo de posteriores jornadas según el orden de llegada antes de la apertura.

Donde mejora la situación respecto al colapso es en las oficinas de Baza y Motril, que presentan más citas disponibles y obligan a algunos ciudadanos acudir a dichas localidades para no padecer una espera eterna.