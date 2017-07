La solidaridad lleva uniforme de Guardia Civil

En estos momentos, la asociación acaba de iniciar una nueva campaña, la número 71, dirigida a los niños sin recursos y víctimas del terrorismo de la República Dominicana. Bajo el nombre de In Memoriam , pretenden recaudar libros, colchones y todo tipo de enseres para continuar con su labor: ayudar a quien más lo necesita.

Sin embargo, éste no es el único servicio novedoso con el que cuenta esta asociación. Se trata de una furgoneta que cuenta con un desfibrilador, por lo que la asociación se postula como la única que cuenta con un dispositivo de este tipo en su vehículo. Tal y como explica su presidente, la Junta de Andalucía está estudiando conceder la certificación de vehículo cardio-protegido, por lo que entrarán a formar parte de "una aplicación móvil que te indica en qué puntos se encuentra uno".

Pero todo esto no se trata de una labor sencilla, ya que se desplazan hasta otros países y duermen en tiendas de campaña o a la intemperie. "Es muy duro. Ves situaciones complicadas, a lo mejor tienes que estar varios días durmiendo en la calle o alimentarte de cualquier cosa que puedas conseguir por allí", confiesa Cabrera, ya que su política es "tratar de gastar lo mínimo posible, para que el 100% del presupuesto vaya destinado a los necesitados".

"Vamos al revés de cualquier ONG", enfatiza José Cabrera explicando la filosofía que le ha llevado junto a sus compañeros Juan Antonio Martínez, José Luis Gómez y Roberto Narro -al igual que él son agentes de la Guardia Civil- a formar esta entidad solidaria. En su opinión, las ONGs son una especie de "negocio" porque hay ciertos cargos que cobran como, por ejemplo, el presidente: "Aquí no. Todos estamos por amor al arte sin cobrar nada y todo el dinero que recibimos se destina a ayudar a quien lo necesite".

"Necesitamos un local para alojar todo el material"

Pese a que en un principio, la Asociación de Guardias Civiles Solidarios contaba con uno de los locales de la Comandancia de Granada para alojar mantas, ropa, libros u otros materiales para ser enviados a los distintos países que lo necesiten, desde hace unos meses se han quedado sin sitio. "Ahora guardamos lo que podemos en el garaje de mi casa", comenta José Cabrera, "pero allí hay poco espacio y las cosas no caben. Tenemos en Jaén un montón de pañales para niños que nos han cedido, pero nos los podemos recoger porque no tenemos donde alojarnos". Pese a que la asociación ha solicitado a la Comandancia un nuevo local donde alojar su sede, aún no han conseguido nada, por lo que continúan a expensas de recibir una respuesta y encontrar un sitio donde ubicarse.