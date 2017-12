No son solo palabras

Es comprensible, en estos momentos, no querer ser como Estados Unidos. El presidente del país más poderoso del mundo ha hecho de la indecencia un principio exitoso de acción política. Pero si hay un ámbito en el que España debería evitar a toda costa parecerse a Estados Unidos, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, es el de la política migratoria.

Hace tres semanas llegaron a las costas de Almería y Murcia más de 500 inmigrantes irregulares, la mayoría procedentes de Argelia. El 20 de noviembre Interior decidió internarlos en la cárcel de Archidona en Málaga, un centro que todavía no había sido "estrenado" oficialmente y ni siquiera contaba con agua potable. Siguen internados los inmigrantes en la cárcel de Archidona y según algunos medios, hay nuevos ingresos y no existe una cifra oficial de inmigrantes internados. Falta calefacción todavía y asistencia medica también.

Según la Ley de Extranjería y el Reglamento de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el internamiento de inmigrantes en situación administrativa irregular no puede tener "carácter penitenciario". Como todos los abogados sabemos, las leyes pueden interpretarse con cierta creatividad. Si no, no tendríamos trabajo. En este caso, el Ministerio del Interior está actuando como un buen abogado. La cárcel en Archidona ahora es un CIE "provisional" y las celdas se han convertido en "habitaciones". La descripción del centro, según este texto, podría servir incluso para un anuncio en la plataforma Airbnb. Con estos pequeños cambios, la cárcel de Archidona ya no tendrá "carácter penitenciario". Maribel Mora, senadora de Podemos, ha dicho correctamente que "Archidona es un banco de pruebas para normalizar el encarcelamiento de inmigrantes."

He visto situaciones similares en Estados Unidos. En Karnes City, Texas, trabajé representando a mujeres y a sus hijos -el más pequeño con menos de un tres años- que habían cruzado la frontera de Estados Unidos y Méjico sin permiso. Eran ilegales, como los cataloga el gobierno de EE UU. Mientras el gobierno se preparaba para expulsarlos a sus países en Centroamérica, donde la violencia callejera es extrema, las madres y sus hijos quedaban internadas en un Centro Residencial (Karnes County Residential Center). Este mismo Centro Residencial era una cárcel en 2012. En 2014 se convirtió en un Centro de Detención y, solo con la llegada de las madres y sus hijos, se rebautizó finalmente como Centro Residencial.

En inglés tenemos un dicho: si camina como un pato y suena como un pato, probablemente es un pato. Es decir, el nombre que le ponemos a algo puede variar nuestra interpretación, especialmente en política. Pero no cambia su esencia. El Centro Residencial al que iba todos los días a hablar con madres y sus hijos detenidos en Texas era una cárcel. Las madres y sus hijos tenían celdas compartidas, los responsables de la seguridad llevaban armas, y nunca, hasta que los inmigrantes eran devueltos a su país o ganaban su caso en los juzgados, salían del Centro. Llamarlo de otra forma no cambia el significado de vivir internado durante meses o años en un mismo recinto.

El gobierno de España, al tomar la decisión de internar inmigrantes en una cárcel y luego nombrarlo un Centro de Internamiento de Extranjeros provisional, está siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Este primer paso, en algún momento, puede llevar al próximo: la categorización general de inmigrantes como criminales. Nadie niega que los criminales, cuando son condenados, deben ir la cárcel. Pero cuando a 500 inmigrantes que no han sido condenados a una pena de prisión se les interna en una cárcel, se les trata como a criminales. En Estados Unidos, según muchos académicos, este paso fue dado hace años con la reforma migratoria de 1996 durante la época de Clinton. Con esa reforma los inmigrantes empezaron a ser ilegales, definidos por el supuesto delito de cruzar la frontera sin autorización, y desde entonces han sido tratados como criminales. Las madres que defendí y sus bebés, que han pasado meses viviendo en la cárcel de Texas, no son una excepción.

En España, sin duda, la situación no tiene la misma gravedad. Aún no, por lo menos. Pero cuando escucho las palabras del delegado del Gobierno de Murcia después de la llegada de las pateras diciendo que fue "un ataque coordinado contra nuestra frontera, y por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea", escucho ecos de lo que escuchaba en mi país cuando trabajaba para defender a Indira y su hija de tres años, María Rogelia. Cuando veo las fotos de los inmigrantes internados en la cárcel de Archidona tengo una sensación de déjà vu con las imágenes que traje conmigo de Texas.

Hay que evitar que en España se normalice una retórica indecente que equipara a los inmigrantes con criminales. En boca del hombre más poderoso del mundo, esta retórica puede servir para construir un muro infinito. Pero hace demasiado tiempo que en Estados Unidos se aceptó una política que para muchos es simplemente inaceptable. La llegada de Trump al poder solo la ha hecho más peligrosa.

España, aquí, tiene una lección poderosa: rechazar una retórica toxica cuando hablamos de inmigración es el primer paso para no tener que lamentar algo infinitamente peor, y mucho más peligroso que 500 inmigrantes cruzando la frontera, desesperados por construir una vida mejor. También es posible -no lo olvidemos- que en su intento de lograr una vida mejor, ellos hagan la nuestra un poco más decente y a la política, y a sus políticos, algo más humanos. No son solo palabras.