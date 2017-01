"El soterramiento se estudiará pero la llegada del AVE es lo principal"

A penas lleva un mes como subdelegado del Gobierno en Granada y Francisco Fuentes ya se ha hecho al cargo afrontando tareas importantes. Entre los temas de especial urgencia, la problemática de los enganches ilegales en la capital. Cuestión por la que se ha puesto manos a la obra junto al resto de instituciones. El poco tiempo libre del que dispone lo aprovecha para jugar al fútbol con un grupo de amigos todas las semanas.

-¿Se veía como subdelegado del Gobierno?

-No, siempre he sido un funcionario de la administración. Veinticuatro años desempeñando el puesto de letrado y en los últimos cinco en la dirección provincial de la Seguridad Social. Es verdad que en este último periodo he tenido que desempeñar puestos de responsabilidad pero de ninguna de las maneras pensé en algo así. Cuando me llamaron para ofrecerme la posibilidad de representar al Gobierno de España fue un orgullo y una sensación de enorme responsabilidad. En la vida hay que dar pasos adelante e intentar hacerlo lo mejor posible.

-¿Qué herencia recibe?

-Una herencia totalmente positiva tanto los cuatro anteriores de Santiago Pérez como el año en el que Eva Blanco ha estado al cargo. Ha sido muy fácil llegar, la transición ha sido muy rápida. Me han puesto al día de los principales problemas que ahora mismo tiene la Subdelegación. Poquito a poco he asumido ese rol de subdelegado.

-En su toma de posesión le han encomendado "tender puentes". -Hay que ser subdelegados proactivos. Es decir, estar a pie de calle, que recibamos las inquietudes de todas las administraciones y ciudadanos para luego trasladarlas a los distintos responsables ministeriales. En definitiva, ser el enlace entre la provincia y el Gobierno.

-¿Cuáles son los principales retos que se marca en su gestión?

-Granada tiene retos puntuales que no podemos ocultar. Seguir incrementando las infraestructuras, parcela en la que el Gobierno ha apostado en los últimos cuatro años con proyectos como la A-7. Espero que los próximos presupuestos traigan buenas noticias. Hay que destacar el compromiso de Fomento para traer el AVE. El ministro se está haciendo con las preocupaciones de todas las provincias, también las de Granada. De hecho, es unas de las principales cuestiones que tiene encima de la mesa.

-¿En qué punto está el AVE?

-Ahora mismo el proyecto está en la fase que el anterior ministro ya informó. Me consta que el alcalde ha pedido una entrevista con el ministro actual que parece ser que va a celebrarse en Madrid como primera toma de contacto. A partir de ahí, el ministro tendrá un plan de actuación para la provincia y veremos a ver cuáles son sus intenciones. El soterramiento y la variante son proyectos a estudiar pero lo principal es que llegue el AVE.

-Las canalizaciones de Rules es otro de los proyectos pendientes.

-Por ahora no hay novedades significativas. En Madrid ya tienen nuestras principales demandas. Los nuevos altos cargos se están poniendo al día y a partir de ahí avanzaremos.

-¿Va a continuar la política de potenciación del Puerto de Motril?

-Por supuesto, a la Autoridad Portuaria le hemos ofrecido nuestra colaboración para que el Puerto crezca. Todo lo que entre en Motril desde el mar será bienestar para la provincia.

-Para potenciar el empleo, el acelerador parece indispensable.

-El Gobierno ha apostado por Granada a través de un proyecto en el que se está trabajando para que al final cuando se tome una decisión por las autoridades competentes podamos tener la alegría de una infraestructura que va a servir para crear riqueza durante los próximos 30 años. Me consta que ha habido reuniones en Madrid. El delegado del Gobierno está encabezando este proyecto en contacto directo con el Ministerio de Economía y necesitamos el apoyo de todas las instituciones y del empresariado. Todos están muy interesados por que el proyecto venga a Granada.

-Usted procede del ámbito del empleo, ¿qué le falta a la provincia para dar el salto en cuanto a creación de puestos de trabajo?

-Necesita proyectos como el acelerador que al final sean comunes a todas las administraciones. Puede ser un punto de importante impulso para Granada.

-Los enganches ilegales en la capital es uno de los problemas que se ha encontrado sobre la mesa.

-Estamos en ello desde el primer día. El compromiso de actuaciones posteriores que se va a plasmar hoy va encaminado a dar respuesta a esta cuestión. Una solución complicada a un problema que sabemos que existe y que se está extendiendo por otros puntos de la provincia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estando ya tienen un recorrido en este asunto. Ahora quiero que cada administración dentro de su responsabilidad asuma esa parte que le corresponde y entre todos trabajemos porque hay ciudadanos que no tienen la culpa de esos cortes y se ven afectados en su quehacer diario. El plan que se va a poner en marcha puede servir para que los ciudadanos al final vean que todos estamos preocupados por dar una solución a este problema. Queremos una solución pacífica y buena para la Zona Norte y parte de la provincia.

-Granada, como el resto de España, sigue en nivel 4 de alerta terrorista. ¿Preocupan los últimos atentados?

-No hay especial preocupación. Es verdad que ante determinados atentados ha habido un impacto en la sociedad, parece que crece más el terror. Creo que tenemos que dar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y remarcar que tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que nos protegen a diario. Durante la Navidad se ha intensificado la colaboración recíproca con el Ayuntamiento de Granada. Remarcar que nunca se ha bajado la guardia. El contacto entre los distintos cuerpos es permanente. Es la única manera para solucionar cualquier atisbo de incidente.

-En el campo del turismo, ¿la Mesa del Aeropuerto va a seguir trabajando para captar más vuelos?

-Pronto la convocaremos nuevamente para intentar conservar lo que tenemos e ir poquito a poco aumentando el número de vuelos que Granada necesita. Hay que darle vida al aeropuerto y eso se hace intentando sumar siempre.

-¿Es factible continuar con esa línea ascendente?

-El 4 de febrero empiezan los vuelos a Londres y eso es sumar. Si a eso añadimos la intención de mejorar las instalaciones es un atractivo para atraer a nuevas líneas.

-¿Qué valoración hace de la actualidad política del momento?

-Bastante tengo con el trabajo diario de la Subdelegación como para opinar de temas políticos que además ni de otros políticos me incumben. Del Gobierno, decir que se está haciendo un buen trabajo.