El subdelegado mediará para que la solución llegue antes que el embargo

El anfitrión de la reunión de ayer, Luis Martín Aguado, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), remarcó que le habían mostrado al subdelegado su preocupación por el embargo, que ha sido confirmado por la Agencia Tributaria y que, en su opinión, "supondría un varapalo para el turismo de la Costa". Según las noticias que tiene José Molina Tirado, el embargo podría ejecutarse en un mes. Sin embargo, el subdelegado se mostró dispuesto a mediar para intentar dilatar ese plazo, hablando con Patrimonio del Estado o con quien haga falta.

Francisco Fuentes transmitió a los empresarios que en Madrid conocen la situación en la que se encuentran los terrenos que están pendientes del embargo y se comprometió a "hacer lo necesario para no perjudicar" al sector turístico de la comarca. "No me cabe la menor duda, a juzgar por la muy buena predisposición del subdelegado del Gobierno y de la Agencia Tributaria, de que se va a llegar a un entendimiento", aseguró Luis Martín. "Si no explota (la zona pendiente del embargo) la actual empresa, lo hará una unión de empresarios con el beneplácito" de las administraciones implicadas.

Asimismo, Martín Aguado afirma que, partiendo de la base de que estas últimas son conocedoras de la situación, los empresarios no barajan la posibilidad de que el campo de golf se cierre. Creen que es fundamental que "se mantengan los 18 hoyos" y que la zona con cargas "no se destine a otra cosa". También dijo que "la fórmula para conseguir estas pretensiones no es segura todavía", aunque confía en que se va a materializar pronto.

Al igual que la alcaldesa de Motril, Flor Almón, expresó su miedo de que Playa Granada, la zona de desarrollo turístico por excelencia de la capital de la Costa, contara con un "estercolero" en primera línea de playa, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, teme que el espacio que ocupan ahora esos 8 hoyos se acote con vallas aunque, a juzgar por lo hablado con el subdelegado, esta imagen no se va a producir.

Por último, Lamelas hizo hincapié en la importancia de la oferta complementaria al turismo de sol y playa de la zona y calificó de "muy lamentable" que el campo de golf, el único desde la provincia de Málaga hasta Almería, corra peligro.