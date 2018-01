La subida de la tasa del tratamiento de basura, otra piedra en el zapato

Por segundo lunes consecutivo el equipo de Gobierno no consiguió arrancar un "sí" a los grupos de la oposición ante una nueva medida económica. En esta ocasión se trató de la subida de la tasa del tratamiento de basura motivada por el aumento de las toneladas de residuos que genera la ciudad. El equipo de Gobierno se topó con los grupos de la oposición que solicitaron más datos para dar el visto bueno a esta propuesta. Todo, tan solo una semana después de que le tumbaran la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): la única fórmula posible de cumplir con el plan de ajuste tras el rechazo de las nuevas las Ordenanzas Fiscales en el pasado pleno de diciembre.

El servicio de tratamiento de basura es gestionado por la Diputación de Granada a cambio de un coste que aumenta o disminuye en función de las toneladas que se generan en cada localidad. El pasado año tuvo un coste de 2.678.586 euros en Granada. La previsión para este año es que aumente unos 270.000 euros. Para que el Ayuntamiento pueda asumir esta cantidad ha establecido el aumento del 5,43% de esta tasa. El problema, tal y como explica el portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, es que nadie sabe de dónde sale esta cifra sobretodo teniendo en cuenta que este año el tratamiento de residuos ha sufrido una rebaja del 30% por tonelada. Supuestamente la estimación habla de un crecimiento de los residuos que se enviarán a la planta de tratamiento pero la oposición se preguntó en qué se basa la Diputación para establecer que el coste se incrementará en casi 300.000 euros.

Ante este interrogante PP, C's, Vamos Granada y C's solicitaron ayer información extra al concejal de Economía, Baldomero Oliver. Por un lado desean un informe detallado que justifique este aumento. Pero además, también pidieron que se apliquen criterios de progresividad para que pague más quien genere más residuos. En un principio tanto IU como Vamos Granada y C's instaron a retirar el punto del orden del día hasta obtener la información. Se llegó a plantear la celebración de una comisión extraordinaria sin embargo esta opción finalmente fue descartada. El concejal del PP, Francisco Ledesma, -que avanzó que los populares se abstendrían en este punto-, recordó la importancia de evitar esas reuniones extraordinarias que generan gastos en concepto de dietas y otros.

Finalmente el concejal de Economía, Baldomero Oliver, propuso votar con normalidad en la comisión -cuyo resultado no es determinante hasta que no se vote en pleno ordinario-y solicitar la información requerida a la Diputación Provincial. En caso de que en el pleno no haya consenso en cuanto a los datos recibidos se comprometió a retirar este punto del orden del día.