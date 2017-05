Los taxistas alertan del "caos" y la falta de seguridad en las paradas de la Caleta

Caleta, mediodía de ayer. Un hombre en silla de ruedas intenta tomar un taxi, pero la parada en la que se ubican los coches está flanqueada por dos vallas que le hacen imposible acceder a la isleta en la que estacionan los vehículos. Así que el taxista arranca y aparca entre la parada de la LAC y del autobús de línea, justo el espacio que reclaman desde la Gremial del Taxi para ubicar la parada de La Caleta. Esta petición ya se trasladó al Ayuntamiento en una reunión en la que también participó la Policía Local y los taxistas están a la espera de que se pueda reordenar esta zona y facilitar el acceso a este transporte a las personas con discapacidad. "Ahora mismo las paradas no tienen las condiciones de seguridad apropiadas", defiende Ramón Alcaraz, presidente de la Gremial del Taxi.

Con la propuesta que se trasladó a la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, la parada estaría en paralelo al parque del Ruiz de Alda, frente a los juzgados de la Caleta, donde quedaría espacio para unos cinco o seis taxis, un espacio "razonable" toda vez que los usuarios del hospital salen a la calle por la calle Azpitarte, donde sí existe una parada amplia y sin problemas de accesibilidad. También existe otra zona de estacionamiento de taxis en la calle Cisne, aunque "prácticamente no se utiliza" porque no tiene afluencia de clientes, con lo que según el proyecto de la Gremial del Taxi, con una parada para un solo vehículo en dirección Centro se podría completar el servicio en esta zona.

Los profesionales reclamaron en su momento con las obras del Metro un modelo como el de la Estación de Autobuses, con un carril entrando por la fuente de la Caleta. Con el proyecto de la Gremial quedarían unas siete plazas para taxis en toda la zona, un "mal menor" ante la situación de "inseguridad" de los usuarios pero que podría cubrir la demanda que en la actualidad existe en esta zona.

Otro de los puntos 'negros' de los taxistas se sitúa en el otro polo de la ciudad, en el hospital del PTS, donde los taxistas se quejan de que la entrada está sólo reservada para ambulancias y los usuarios que salen, "en muchos casos con algún impedimento físico", no pueden coger un taxi en la puerta y tienen que andar un trecho antes de subirse a un coche. La Gremial del Taxi de Granada solicitó una parada dentro del recinto donde están las consultas externas, pero por el momento no se ha atendido esa petición y sólo disponen de tres plazas fuera del recinto. "Muchos usuarios nos tienen que llamar a voces para que nos acerquemos a recogerlos y no entienden que no podamos acudir", concluye el presidente de los taxistas.