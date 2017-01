El tejido productivo crece con 1.300 contratos y 3 nuevas empresas al día

Que 2016 ha sido el mejor año económico desde que comenzó la recesión es un hecho indiscutible. Que la recuperación ha empezado a vislumbrarse en prácticamente todos los sectores, también. Y ello sin menoscabo de que haya todavía miles de familias que sufren en primera persona las consecuencias de la crisis. Los efectos de ocho años en números rojos serán todavía duraderos, ya que tanto el mercado laboral como la estructura productiva han sufrido profundos cambios: la temporalidad y la parcialidad laboral se han extendido a cotas inéditas; la construcción ha pasado a un segundo plano en la actividad; y la economía ha pasado más que nunca a depender del sector servicios, especialmente del turismo, que sigue en cotas históricas de afluencia pero con pocos cambios en cuanto a la rentabilidad.

Pero esa realidad no se contradice con el hecho de que 2016 se haya convertido en el mejor año para la economía desde que comenzó la década. Donde más se notan los buenos síntomas, tanto por las cifras como por sus consecuencias, es en el mercado laboral. En el último año, el paro se ha reducido un 8,7%, registrando una caída histórica que ha llevado a Granada a la menor cifra de desempleados de los últimos siete años. Los 87.826 parados que continuaban inscritos en los servicios de empleo al cierre del mes de diciembre constituyen el dato más bajo desde el año 2009, cuando Granada superaba por poco los 84.000 parados.

Hay menos paro, y también más empleo. El tejido productivo granadino cerró 2016 con 317.824 trabajadores en activo, un 2,9% más que el año anterior. En el último ejercicio, Granada ha sido capaz de recuperar 8.852 puestos de trabajo, lo que significa que se han creado 24 empleos cada día. Con este ritmo, la afiliación se ha situado en el mejor dato desde el año 2008.

El dato de afiliación a la Seguridad Social está íntimamente vinculado con el de contratación, que en el último año ha crecido un 4,2%, dando lugar a 487.744 nuevas relaciones laborales. Las cifras que publica cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal demuestran dos cosas: por un lado, que la economía ha mejorado lo suficiente como para que las empresas comiencen a engrosar sus plantillas; y, por otro, que la mayoría de las compañías sigue tirando de contratos temporales. El desequilibrio entre el empleo creado y los nuevos contratos firmados es alarmante. En 2016 se han creado 24 empleos netos al día, pero se han llegado a firmar 1.336 contratos por jornada.

Esto es consecuencia de la alta tasa de temporalidad y precariedad. De los 487.744 contratos firmados, 470.494 (un 96,5%) eran temporales, mientras que apenas 17.250 granadinos consiguieron acceder a un nuevo puesto de trabajo sin fecha de caducidad.

Lo que está claro es que si las empresas contratan más, aunque sean empleos de mala calidad merced a las reformas laborales, es porque la actividad lo permite. De hecho, en el último ejercicio también se ha experimentado un mayor dinamismo empresarial. Las cifras de crecimiento de este indicador no son espectaculares, pero sí permiten realizar una lectura optimista. A lo largo de los once primeros meses de 2016 -el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha publicado los datos del cierre del año-, Granada ha asistido a la creación de 1.273 empresas, un 4,6% más que en el mismo periodo del año 2015, cuando se constituyeron 1.217 nuevas compañías.

A lo largo del año se han creado, por tanto, alrededor de 3,5 nuevas compañías cada día, pero el problema es que la mortalidad empresarial sigue siendo muy elevada. De hecho, al cierre del mes de noviembre había inscritas en la Seguridad Social 27.637 empresas, 176 menos que a finales de 2015, cuando la cifra alcanzaba las 27.813.

Además, la inversión que ha acompañado a la creación de ese millar de empresas ha sido bastante más comedida que la del año 2015. En los once primeros meses del año 2016, los emprendedores granadinos han invertido 52,5 millones de euros para la puesta en marcha de sus nuevas compañías; mientras que en el mismo periodo de 2015 esta cifra fue bastante superior, alcanzando los 72,9 millones de euros. La caída interanual de la inversión es del 27,9%, lo que puede estar relacionado tanto con el tamaño como con la forma jurídica de las nuevas empresas creadas. Y eso, en una provincia donde 'reinan' las microempresas y donde todas las voces autorizadas hablan de la necesidad de aumentar el tamaño de las compañías, no es una buena noticia.

Sea mayor o menor el ritmo de creación de empresas y de inversión, lo cierto es que hay otros indicadores que demuestran que el clima empresarial ha mejorado sensiblemente. Los concursos de acreedores se han reducido al mínimo desde el año 2008. Según los datos del INE, en los tres primeros trimestres del año pasado solo 28 empresas granadinas iniciaron un procedimiento concursal, mientras que en el mismo periodo del año anterior esta cifra alcanzó las 46. En apenas un ejercicio, la incidencia de los concursos de acreedores -que alcanzó su máximo en 2013- se ha reducido un 39,1%.

Por sectores, el turismo se lleva todos los 'sobresalientes' del año 2016, aunque también ha sido muy positiva la evolución de la construcción -partiendo de mínimos, tanto las compraventas como las hipotecas han experimentado crecimientos de dos dígitos-; y del comercio exterior -con un incremento del 4,2% de las exportaciones-.