Las temperaturas seguirán en racha negativa durante el fin de semana

Ayer se demostró que el aforismo "hombre mojado no teme a la lluvia", no se corresponde cuando es el frío el que toma toda una ciudad. Cuando el mercurio marca -2 grados, como sucedió ayer, el granadino helado sí teme al frío, que hoy será incluso superior. Por su parte, en Sierra Nevada disfrutarán del ambiente gélido pero no de riesgo de nieve.

La jornada de hoy sábado un total de 36 provincias, incluidas esta, se mantendrán en aviso de riesgo amarillo o riesgo importante (naranja) por nevadas, bajas temperaturas mínimas, viento o fuerte oleaje, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, el fenómeno meteorológico que afectará a más territorio nacional serán las bajas temperaturas mínimas, por lo que la Aemet avisa por riesgo a un total de 24 provincias. Se trata de Granada, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Madrid, Navarra, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Huesca, Zaragoza, Teruel, Almería, Córdoba, Jaén, Barcelona, Gerona, Lérida, Valencia y Alicante.

En la capital el frío seguirá siendo severo durante todo el fin de semana con temperaturas mínimas de -3 grados y máximas a pleno sol y en las horas más cálidas alcanzarán los 11 grados de máxima. Será a partir del lunes, según Aemet, cuando se irán recuperando poco a poco los grados positivos en las mínimas aunque sin llegar a los 2 grados.

Así, el aviso de riesgo importante por nevadas da una tregua a Granada y afectará a Cantabria, Burgos, Palencia, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y será de color amarillo el aviso por nevadas en Asturias, León, Soria, La Rioja, Navarra, Lérida y Mallorca.

Además, el riesgo por vientos afectará a Huesca, Zaragoza, Teruel, Gerona, Lérida, Tarragona, Castellón, Ibiza y Formentera. Mientras, el fuerte oleaje mantendrá con riesgo importante (naranja) al litoral de Gerona y Menorca, y con aviso amarillo a Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Ibiza y Formentera. Con carácter general, la Aemet ha pronosticado nevadas en el norte de la Península y de Mallorca, con temperaturas bajas en buena parte del interior peninsular. En concreto, el cielo estará nuboso o cubierto y con precipitaciones, que serán más abundantes y localmente persistentes en el Cantábrico, alto Ebro, Pirineos y noreste de Cataluña.