Las tiendas se entregan de pleno a las rebajas tras la 'tibia' campaña navideña

La frontera entre la campaña de Navidad y la de rebajas es cada vez más difusa. Sobre todo teniendo en cuenta que los comercios empezaron a poner los primeros carteles de descuentos el mismo 26 de diciembre, y que buena parte de ellos arrancaron la temporada el día 2. Además, ayer mismo, las principales enseñas del grupo Inditex estrenaron las rebajas en sus plataformas online, adelantando a la última hora de la tarde los descuentos que se podrán ver hoy en todas sus tiendas físicas (Massimo Dutti y Uterqüe, por ejemplo, empezaron a aplicar los descuentos en su web a las 20:00 horas).

El hecho de que hasta hoy no empiecen las rebajas en dos de los buques insignia de los grandes establecimientos -Inditex, con Zara a la cabeza, y El Corte Inglés- ha hecho que muchos comercios tradicionales también hayan aguantado para sacarle el máximo provecho a una campaña de Navidad que comenzó de forma 'tibia', sobre todo por el efecto llamada del Black Friday, que muchos consumidores utilizaron para pertrecharse de cara a la llegada de Papá Noel, los Reyes y amigos invisibles varios. La larga campaña de compras navideñas, que arrancó aquel 25 de noviembre con descuentos, y la multiplicación de la oferta -vía centro comercial Nevada y tiendas online- ha hecho que el efectivo aumento del consumo se diluya y no llegue como deberían, o como esperaban, los comerciantes.

Buena parte de los comercios se llenarán de gente ajustando los regalos de Reyes

De ahí que muchos se decidieran a emular a otras grandes tiendas como H&M o Mango y adelantaran las rebajas al 2 de enero, para dar salida a la cuantiosa mercancía que todavía quedaba en sus percheros y estanterías. ¿El motivo? La irregular campaña de otoño-invierno, cuyo comienzo se vio retrasado hasta casi finales de octubre por el calor y el buen tiempo, lastrando así las ventas y la facturación de los comercios que ya tenían abrigos, botas y bufandas en sus escaparates.

En cualquier caso, el 'tirón' del 7 de enero se mantiene, en buena medida porque es un día clave para la devolución o el cambio de regalos de Reyes. Así que hoy las colas de las tiendas habituales se llenarán de granadinos descambiando aquella prenda por esa otra; probándose tallas por el error de sus majestades; o haciendo 'negocio' al llevarse una misma prenda por un precio mucho más bajo, ahorrando o invirtiendo la diferencia en otro complemento.

Aunque el efecto de los nuevos centros comerciales y de la competencia de las tiendas online no dejen que se note como debería en las cuentas del comercio tradicional, lo cierto es que la previsión de gasto para este año es bastante más halagüeña que la del año anterior. Según el informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), los granadinos gastarán este año en la campaña de rebajas de invierno alrededor de 93 euros por cabeza, una cifra que supera en un 18,3% la del año pasado.

Desde UCA recuerdan que la liberalización de la campaña de descuentos no implica "que los comercios puedan hacer sus ventas sin someterse a ningún requisito". La asociación apunta que la disminución de precios no puede venir acompañada de una disminución de la calidad de los productos, y aconseja no dejarse guiar por el consumo compulsivo, sino que los granadinos acudan a las tiendas "a hacer un consumo consciente, inteligente y responsable", que evite gastos por encima del presupuesto fijado. "Hay que comprar solo lo necesario, controlar el gasto y evitar ir de compras como forma de ocio", recomienda.