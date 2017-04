"He tirado la toalla con el presupuesto o más bien me la han tirado a la cara"

Capítulo cerrado. El Ayuntamiento de Granada ya ha asumido que la ciudad seguirá funcionando durante todo 2017 con el presupuesto de 2015 prorrogado. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, no podía ayer más que reconocer que sí, que ha tirado la toalla o... más bien "me la han tirado a mí a la cara". Con este símil Oliver hacía corresponsables de la situación a los grupos de la oposición, a quienes reprochaba su escasa colaboración. Lo cierto es que a 8 de abril la ciudad no ha conocido todavía ninguna propuesta de presupuesto, un documento que nadie ha sabido cuadrar y que por inacción seguirá prorrogado. Como abandonar un problema cuando no se sabe solucionarlo no es una política muy recomendable, es previsiblemente que el remanente de tesorería negativo siga aumentando sus cifras.

Con este escenario, y después de haber dicho 'no' al fondo de compensación del Ministerio hay que centrar el esfuerzo en diseñar un plan de saneamiento a largo plazo. Este documento, a diferencia del plan de ajuste, no es obligatorio pero sí deseable si el Ayuntamiento de Granada quiere poner de una vez pies en pared y empezar a solucionar el embrollo económico que padece la ciudad.

Habrá que revisar los grandes contratos para adecuarlos a nuestras posibilidades"Baldomero OliverConcejal de Economía

Poner en orden la penosa situación económica del Ayuntamiento no es una tarea que se pueda acometer de la noche a la mañana. Necesita un horizonte de al menos diez años vista que permitan ir generando los 60 millones de remanente negativo de tesorería que le están faltando a la ciudad para hacer frente a todas sus obligaciones de pago. Como para salir del hoyo lo primero es dejar de cavar, Oliver cree que este plan de saneamiento debe tener un primer paso que es pararse y analizar cómo hemos llegado hasta aquí para no cometer los mismos errores. En el capítulo de ingresos, si se opta por no subir los impuestos, habrá que mejorar la recaudación, habrá que estudiar la implantación de nuevos hechos imponibles, por ejemplo, cobrándole a las empresas suministradoras de energía cuyos cables recorran el municipio. El documento deberá incluir también un plan de inspección centrado en los hechos no declarados mientras que se hace indispensable apostar por la contención del gasto. "Lo que no puede ser es que sabiendo cuál es tu nivel de ingresos, de forma sistemática durante 15 años hayas estado gastando por encima de ese nivel de ingresos", relató el concejal, y volvió a insistir es que es posible reducir gastos en el capítulo de personal sin llegar a despidos ni ertes, por ejemplo, controlando las horas extraordinarias.

En este apartado quiso destacar la reducción que se ha hecho en los últimos meses del personal directivo dejando solo dos tenencias de Alcaldía y quitando tres coordinadores generales. De cara a los próximos años Oliver plantea que habrá que revisar los grandes contratos "para establecer mecanismos que permitan que, dando el mismo servicio, podamos tener un proyecto más acorde con las posibilidades de este Ayuntamiento".

Sobre la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda intervenga al Ayuntamiento de Granada, Oliver recordó que lo primero es que el Ministerio se empiece a tomar en serio sus propias normas después de que en los últimos cinco años "se tomara a chufla" los planes de ajuste que presentó el PP.