Los titiriteros absueltos volverán a representar su obra en Madrid

Querían recuperar el teatro de títeres con un carácter reivindicativo pero la representación de la obra La Bruja y Don Cristóbal en la Plaza Canal Isabel II (Madrid) les salió cara. El 5 de febrero de 2016 Alfonso Lázaro y Rául García de la compañía Títeres desde abajo fueron detenidos y enviados a prisión por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo durante las fiestas de carnaval de Madrid. Unos hechos que generaron un enorme revuelo y manifestaciones para defender la libertad de expresión en toda España. Finalmente fueron absueltos y el próximo 5 de febrero, cuando se cumple un año de la polémica, la compañía rescata los decorados para volver a representar la obra. Será en el Teatro del Barrio de Madrid.

"La hacemos por varios motivos. El primero, y seguramente el más importante, es porque nos apetece hacerla", han destacado los titiriteros a través de un comunicado alojado en su blog. Según relatan, recuperan así la obra que decidieron hacer hace más de un año y a la que dedicaron tiempo y cariño durante varios meses. "Ahora hemos encontrado el tiempo para volverla a montar y hemos estado construyendo nuevos decorados y los títeres que fueron secuestrados por el Estado y que a día de hoy siguen bajo custodia. Se trata por tanto de un reestreno porque hemos introducido cambios pero lo esencial de la obra, lo que nos llevó a la cárcel, se mantiene", remarcan.

La obra se proyectará en numerosas ciudades y se retransmitirá en streaming el 5 de febrero

En este sentido, detallaron que tanto la Bruja como Don Cristóbal estarán presentes pese a los riesgos. "Aún a día de hoy el juzgado que ha archivado la última causa que pesaba sobre nosotros lo ha hecho de forma provisional. No por considerar que la obra no es delictiva sino porque entiende que no hay suficientes pruebas que demuestren realmente que es un acto punible", inciden.

En esta ocasión, estarán acompañados por otros artistas que participarán en una mesa redonda "antirrepresiva" una vez finalice la obra. Además, para quienes no puedan acercarse, la representación será retransmitida por streaming y proyectada en decenas de ciudades. "Lo haremos bien acompañados porque, si algo hemos aprendido en este año es que, por suerte, no estamos solos. No podríamos hacer este acto sin la ayuda y el compromiso de los grupos y colectivos y las organizaciones libertarias, antirrepresivas y culturales que, una vez más, siguen a nuestro lado apoyándonos en este aniversario a través de la retransmisión en streaming", destacaron. En concreto, la obra será retransmitida en decenas de ciudades entre ellas Granada en la sede de CGT, el Centro Social Ocupado (CSO) La Redonda situado en la capital y la sede de CNT en Guadix. "

Tras la representación, tendrá lugar una mesa redonda formada por personas y colectivos que también han tenido problemas relacionados con la libertad de expresión. Se trata de Madres Contra la Represión, la Plataforma de Apoyo a Nahuel, la Insurgencia. También estará presente Cassandra a quien la Fiscalía le pide una pena de dos años y seis meses de cárcel por hacer unos chistes sobre la muerte de Carrero Blanco en las redes sociales.

El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid archivó este mes la parte que aún permanecía viva de la causa abierta contra los dos titiriteros. En junio, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, archivó provisionalmente el procedimiento respecto a la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo.