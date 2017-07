La tormenta financiera irrumpe en Caja Rural con el cese del director general

Los fantasmas de las numerosas y lejanas crisis internas que ha vivido Caja Rural de Granada se adueñaron ayer del ánimo de trabajadores y directivos de la entidad. La destitución de Dimas Rodríguez como director general, que ya era vox populi desde la noche del pasado lunes, devolvió la incertidumbre a una cooperativa que, pese a los envites de la crisis, ha vivido en 'paz' durante la última década. Rodríguez, un trabajador de la casa que fue nombrado en sustitución de Ángel Beade, ha desempeñado el cargo de director general desde septiembre de 2007. Su nombramiento se produjo durante la presidencia de Antonio Ruiz Rejón, aunque fundamentalmente ha desempeñado su trabajo bajo el mandato del actual presidente, Antonio León.

La destitución de Dimas Rodríguez y su sustitución por Jerónimo Luque, otro hombre de la casa que ha desarrollado toda su carrera profesional en la entidad, llega en un momento especialmente delicado para el sector de las cooperativas de crédito. La reciente aprobación del Real Decreto de medidas urgentes en materia financiera, que obliga a las cooperativas a fusionarse o a dotarse de un fondo de reserva, plantea un horizonte cambiante para estas entidades, incluida la granadina, que forma parte de la Asociación Española de Cajas Rurales. Según apuntaron ayer fuentes financieras a este periódico, desavenencias entre Dimas Rodríguez y parte del Consejo Rector de la entidad a la hora de afrontar este nuevo horizonte (en el que se habla incluso de algún acercamiento por parte de Cajamar, no bien visto por todos los miembros del consejo) podrían haber desencadenado su cese, apuntalando un proceso de pérdida de confianza que se ha desarrollado en los últimos meses.

El cese se produce en un contexto de cambio para las cooperativas, con una nueva norma de fusiones

La entidad, desde luego, no se prodigó ayer en elogios al que ya es su ex director. En el comunicado en el que anunció el nombramiento de Jerónimo Luque en sustitución de Rodríguez, no hay apenas ninguna mención al cesado. Sin embargo, fuentes del sector destacaron el "magnífico trabajo" que ha llevado a cabo durante los peores años de la crisis, su contribución a la pacificación social de la entidad y su demostrada solvencia como gestor financiero. En el otro lado de la balanza, apuntan, han podido jugar en su contra ciertas decisiones de la gestión de personal y una visión expansiva de las atribuciones de la dirección general.

Rodríguez no es el único director que ha sido destituido de su cargo por el Consejo Rector de la entidad. De hecho, todos sus predecesores inmediatos en el cargo han sido cesados por los doce miembros de este órgano de gobierno de la entidad. El predecesor de Dimas Rodríguez, Ángel Beade, fue destituido en septiembre de 2007 por la pérdida de confianza del Consejo Rector. Vicente Matoses se reincorporó al cargo en 2003 -antes lo había desempeñado entre 1981 y 1995- para "pacificar" a Caja Rural tras una de sus mayores crisis internas, pero acabó siendo cesado por su excesivo protagonismo. Su vuelta se produjo tras el despido de Pascual Candel, fruto de una de las épocas más convulsas de la entidad, en la que se produjo una 'rebelión' de trabajadores en contra del plan estratégico de expansión diseñado por Candel y el entonces presidente, Federico Hita.

Con el nombramiento de Jerónimo Luque, Caja Rural replica la estrategia que ya siguió con Dimas Rodríguez, promocionando a un trabajador de la casa en lugar de apostar por fichajes de fuera de la entidad. Luque, de 53 años, empezó a trabajar en Caja Rural de Granada en 1995, y desde entonces ha desempeñado distintas funciones, ocupando cargos de responsabilidad primero al frente del área de Planificación y luego en la de Medios, donde ha trabajado durante los últimos diez años.

El nuevo director de la entidad tiene un perfil de clara solvencia técnica. Doctor en Economía, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, tiene un máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas y ha realizado el programa de Alta Dirección del Instituto Internacional San Telmo.

Aunque ayer no se produjeron más declaraciones que las oficiales, Caja Rural apuntó que el nombramiento de Luque se produce de cara a "afrontar los nuevos retos que como entidad financiera debe abordar". Por su parte, el nuevo director aseguró afrontar el reto "con gran ilusión" y se mostró convencido de que la caja va a "mantener e incluso mejorar los excelentes resultados que viene registrando".